С приходом Мельниченко выросло число выявляемых фактов коррупции

В Пензенской области за полгода выявили 1398 коррупционных нарушений. Это на треть, 35,2%, больше показателя 2020 года. Об этом ИА «Пенза-Пресс» сообщил начальник управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений регионального правительства Николай Лукичев.

«Антикоррупционные меры, которые принимаются органами власти в 2021 году, начиная с марта, являются эффективными», - говорится в докладе Николая Лукичева.

Факты коррупции и ее признаки обнаруживают как в бытовой, так и в деловой сферах. Например, в органах госвласти и местного самоуправления зафиксировали 27 нарушений в области конфликта интересов (в 2020-м году – восемь), в том числе в отношении одного врио министра материалы проходят проверку.

По 125 (2020 год – 67) выявленным нарушениям при проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера привлечено к ответственности 87 служащих (2020 год – 54). Среди нарушителей - исполняющий обязанности министра; два исполняющих обязанности заместителя министра (в отношении одного из них на комиссии определена мера ответственности в виде замечания, в отношении другого - в виде выговора); депутату собранием представителей городского округа применена мера ответственности в виде предупреждения в связи с несоблюдением законодательства о противодействии коррупции. По факту непредоставления сведений о своих доходах решением собрания представителей муниципального района полномочия депутата досрочно прекращены, отмечает Николай Лукичев.

Обнаружены четыре нарушения служащими установленных запретов и ограничений (2020 год - два). Привлечены к ответственности четыре человека. Это исполняющий обязанности министра, нарушивший запрет владеть и пользоваться иностраннными финансовыми инструментами, он получил замечание. Главный специалист-эксперт исполнительного органа власти Пензенской области занимался коммерческой деятельностью. Фирма передана в доверительное управление. Ему объявлен выговор. Государственный гражданский служащий одного из министерств, который занимался «иной оплачиваемой работой», получил замечание. Еще одно нарушение – у муниципального служащего.

В сфере закупок выявили 10 нарушений коррупционной направленности (2020 год - четыре). В этой связи вынесли восемь протестов, два представления, по результатам рассмотрения одного человека привлекли к дисциплинарной ответственности.

«Двадцать пять преступлений относятся к «деловой» коррупции, из них восемь - в сфере ритуальных услуг (общая сумма - 88 тыс. руб.), один факт связан с деятельностью органов власти (сумма - 31 млн руб.), один – в банковской сфере (сумма - 235 тыс. руб.), пять - в сфере предпринимательской деятельности (общая сумма 3 млн руб.), семь фактов коммерческого подкупа (общая сумма - 124 тыс. руб.)», - добавил начальник управления.

С полным текстом доклада можно ознакомиться здесь.