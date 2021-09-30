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30.09.2021г.
С приходом Мельниченко выросло число выявляемых фактов коррупции

С приходом Мельниченко выросло число выявляемых фактов коррупции

Чт, 30.09.21 15:47
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В Пензенской области за полгода выявили 1398 коррупционных нарушений. Это на треть, 35,2%, больше показателя 2020 года. Об этом ИА «Пенза-Пресс» сообщил начальник управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений регионального правительства Николай Лукичев.

«Антикоррупционные меры, которые принимаются органами власти в 2021 году, начиная с марта, являются эффективными», - говорится в докладе Николая Лукичева.

Факты коррупции и ее признаки обнаруживают как в бытовой, так и в деловой сферах. Например, в органах госвласти и местного самоуправления зафиксировали 27 нарушений в области конфликта интересов (в 2020-м году – восемь), в том числе в отношении одного врио министра материалы проходят проверку.

По 125 (2020 год – 67) выявленным нарушениям при проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера привлечено к ответственности 87 служащих (2020 год – 54). Среди нарушителей - исполняющий обязанности министра; два исполняющих обязанности заместителя министра (в отношении одного из них на комиссии определена мера ответственности в виде замечания, в отношении другого - в виде выговора); депутату собранием представителей городского округа применена мера ответственности в виде предупреждения в связи с несоблюдением законодательства о противодействии коррупции. По факту непредоставления сведений о своих доходах решением собрания представителей муниципального района полномочия депутата досрочно прекращены, отмечает Николай Лукичев.

Обнаружены четыре нарушения служащими установленных запретов и ограничений (2020 год - два). Привлечены к ответственности четыре человека. Это исполняющий обязанности министра, нарушивший запрет владеть и пользоваться иностраннными финансовыми инструментами, он получил замечание. Главный специалист-эксперт исполнительного органа власти Пензенской области занимался коммерческой деятельностью. Фирма передана в доверительное управление. Ему объявлен выговор. Государственный гражданский служащий одного из министерств, который занимался «иной оплачиваемой работой», получил замечание. Еще одно нарушение – у муниципального служащего.

В сфере закупок выявили 10 нарушений коррупционной направленности (2020 год - четыре). В этой связи вынесли восемь протестов, два представления, по результатам рассмотрения одного человека привлекли к дисциплинарной ответственности.

«Двадцать пять преступлений относятся к «деловой» коррупции, из них восемь - в сфере ритуальных услуг (общая сумма - 88 тыс. руб.), один факт связан с деятельностью органов власти (сумма - 31 млн руб.), один – в банковской сфере (сумма - 235 тыс. руб.), пять - в сфере предпринимательской деятельности (общая сумма 3 млн руб.), семь фактов коммерческого подкупа (общая сумма - 124 тыс. руб.)», - добавил начальник управления.

С полным текстом доклада можно ознакомиться здесь.

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29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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21.09.2021 14:05
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16.09.2021 17:22
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