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30.09.2021г.
Пензенская область фигурирует в крупной операции по изъятию оружия и боеприпасов. Видео

Пензенская область фигурирует в крупной операции по изъятию оружия и боеприпасов. Видео

Чт, 30.09.21 16:16
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Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД РФ вместе с коллегами из регионов - Москвы, Подмосковья, Воронежской, Смоленской и Пензенской областей и представителями ФСБ изъяли из незаконного оборота оружие и боеприпасы.

По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, работы велись в отношении группы людей. У них в жилье обнаружили целый арсенал: 17 пистолетов и револьверов, штурмовую винтовку иностранного производства, обрез ружья, два карабина, один предмет, похожий на карабин, пять запалов, гранату, более 500 патронов, свыше трех килограммов взрывчатого вещества. Также имелось «охолощенное под стрельбу боевыми патронами» оружие.

Также, отмечает Волк, обнаружили три мастерских по переделке оружия. Они располагались в городском округе Воскресенск Московской области, Пензенской и Смоленской областях.

«При силовой поддержке Росгвардии задержаны пятеро граждан. Сотрудниками подразделений следствия и дознания территориальных органов внутренних дел возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 222, 222.1, 223 Уголовного кодекса Российской Федерации», - сообщила она.

Источник фотографии: кадр оперативной съемки
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30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
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22.09.2021 13:56
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21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
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06.09.2021 17:19
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28.08.2021 09:00
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26.08.2021 15:30
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23.08.2021 16:53
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19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
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06.08.2021 10:01
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29.07.2021 19:03
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