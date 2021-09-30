Пензенская область фигурирует в крупной операции по изъятию оружия и боеприпасов. Видео

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД РФ вместе с коллегами из регионов - Москвы, Подмосковья, Воронежской, Смоленской и Пензенской областей и представителями ФСБ изъяли из незаконного оборота оружие и боеприпасы.

По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, работы велись в отношении группы людей. У них в жилье обнаружили целый арсенал: 17 пистолетов и револьверов, штурмовую винтовку иностранного производства, обрез ружья, два карабина, один предмет, похожий на карабин, пять запалов, гранату, более 500 патронов, свыше трех килограммов взрывчатого вещества. Также имелось «охолощенное под стрельбу боевыми патронами» оружие.

Также, отмечает Волк, обнаружили три мастерских по переделке оружия. Они располагались в городском округе Воскресенск Московской области, Пензенской и Смоленской областях.

«При силовой поддержке Росгвардии задержаны пятеро граждан. Сотрудниками подразделений следствия и дознания территориальных органов внутренних дел возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 222, 222.1, 223 Уголовного кодекса Российской Федерации», - сообщила она.