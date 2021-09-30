В четырех районах Пензенской области отключат электричество. Список населенных пунктов

1 октября с 9:00 до 17:00
Нижнеломовский район:
- с. Ива (ул. Новая Деревня);
- с. Александровка (ул. Грачевка, Горы, Дмитриевка, Бутырки);
- с. Аршиновка (Луговая, Кооперативная, Красноармейская).
2 октября с 9:00 до 17:00
Нижнеломовский район:
- с. Кера (Буденного);
- с. Ива (Новая Деревня, Ромашовка).
4 октября с 9:00 до 17:00
Наровчатский район:
- с. Паны (ул. Зеленая, Роща, Гагарина);
- с. Наровчат (ул. Интернациональная, Октябрьская, Куйбышева, Первомайская, Комсомольская, Дружинина, Куприна).
5 октября с 9:00 до 17:00
Вадинский район:
- с. Вадинск (ул. Первомайская, Новая Садовая, Дунай, Пугачевская, 9 Мая, Нагорная).
Спасский район:
- с. Дубровки (ул. Пионерская).
6 октября с 9:00 до 17:00
Вадинский район:
- с. Вадинск (ул. Шаландина, Тюревка, Малая Завадовка, Рабочая, Максютова, Новые Выселки).
7 октября с 9:00 до 17:00
Вадинский район:
- с. Вадинск (ул. Песочная, Лесная, Новая, Школьная, Томская, Лифалида, Вадинская, Колхозная).