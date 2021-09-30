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30.09.2021г.
Любовь, страх и ненависть: видеосервис Wink подготовил яркие новинки кино

Любовь, страх и ненависть: видеосервис Wink подготовил яркие новинки кино

Чт, 30.09.21 16:32
Просмотров: 213
Видеосервис Wink в октябре покажет зрителям новинки кино. Среди них: комедии, триллер, драма и даже кино для взрослых.

Долгожданный старт пятого сезона сериала «Детство Шелдона» (12+) состоится в Wink сразу после показа первого эпизода на телеканале CBS. Картина является продолжением популярного комедийного сериала, основанного на персонаже культового проекта «Теория большого взрыва».

За идею создания многосерийного проекта отвечает Джим Парсонс, который сыграл Шелдона Купера. В новой ленте он выступил в роли рассказчика. В новом сезоне юный вундеркинд Шелдон продолжит поглощать школьные знания и оттачивать специфическое научное чувство юмора.

Посмеяться зрители смогут и при просмотре французской комедии «Незваные детки» (16+). Брак Катрин переживает не лучшие времена: муж Янн решил уволиться с работы и заняться искусством бонсай. В то время, когда семейная жизнь пары близка к краху, на пороге дома появляется взрослая дочь со своим мужем-неудачником. Двум поколениям супругов в кризисе придется изобрести новые правила выживания под одной крышей и найти общий язык. Комедия будет доступна на Wink с 6 октября.

Для любителей ужасов кинотеатр подготовил триллер «Крик. Кровавое посвящение» (18+). Вечеринки по случаю посвящения в Уитонском университете принимают совсем не праздничный оборот, когда в общежитии обнаруживают тело мертвого студента. Страшные новости разлетаются по соцсетям, а учащиеся и полиция вступают в гонку со временем, пытаясь разобраться в темных тайнах университета. В Wink ужастик можно посмотреть с 14 октября.

Еще одной, пожалуй, самой провокационной премьерой октября станет трагикомедия «Безумное кино для взрослых» (18+). Эми — школьная учительница, чья карьера и репутация оказываются под угрозой, когда в Сеть попадает интимное видео с ее участием. Родители учеников в ярости, собрание с участием директора школы превращается в суд. Возмущенные родители требуют немедленного увольнения педагога, однако Эми не собирается так легко сдаваться. Развязку этой истории зрители смогут узнать с 1 октября.

Забыть о нелепых ошибках и задуматься о вечном поможет пятая октябрьская новинка — драма «Любовь, страх и ненависть» (18+). Она будет доступна на сервисе с 14 октября. Профессор университета Сэмюэл - неисправимый алкоголик, не пропускающий ни одной юбки. Его история принимает новый оборот, когда у него начинаются галлюцинации и он узнает, что из-за опухоли в мозгу ему, возможно, недолго осталось.

Отмечается, что даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

Источник фотографии: Фото предоставлено компанией «Ростелеком»
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30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
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22.09.2021 13:56
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21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
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08.09.2021 16:45
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06.09.2021 17:19
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16.08.2021 19:16
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06.08.2021 10:01
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29.07.2021 19:03
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