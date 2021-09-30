Любовь, страх и ненависть: видеосервис Wink подготовил яркие новинки кино

Видеосервис Wink в октябре покажет зрителям новинки кино. Среди них: комедии, триллер, драма и даже кино для взрослых.

Долгожданный старт пятого сезона сериала «Детство Шелдона» (12+) состоится в Wink сразу после показа первого эпизода на телеканале CBS. Картина является продолжением популярного комедийного сериала, основанного на персонаже культового проекта «Теория большого взрыва».

За идею создания многосерийного проекта отвечает Джим Парсонс, который сыграл Шелдона Купера. В новой ленте он выступил в роли рассказчика. В новом сезоне юный вундеркинд Шелдон продолжит поглощать школьные знания и оттачивать специфическое научное чувство юмора.

Посмеяться зрители смогут и при просмотре французской комедии «Незваные детки» (16+). Брак Катрин переживает не лучшие времена: муж Янн решил уволиться с работы и заняться искусством бонсай. В то время, когда семейная жизнь пары близка к краху, на пороге дома появляется взрослая дочь со своим мужем-неудачником. Двум поколениям супругов в кризисе придется изобрести новые правила выживания под одной крышей и найти общий язык. Комедия будет доступна на Wink с 6 октября.

Для любителей ужасов кинотеатр подготовил триллер «Крик. Кровавое посвящение» (18+). Вечеринки по случаю посвящения в Уитонском университете принимают совсем не праздничный оборот, когда в общежитии обнаруживают тело мертвого студента. Страшные новости разлетаются по соцсетям, а учащиеся и полиция вступают в гонку со временем, пытаясь разобраться в темных тайнах университета. В Wink ужастик можно посмотреть с 14 октября.

Еще одной, пожалуй, самой провокационной премьерой октября станет трагикомедия «Безумное кино для взрослых» (18+). Эми — школьная учительница, чья карьера и репутация оказываются под угрозой, когда в Сеть попадает интимное видео с ее участием. Родители учеников в ярости, собрание с участием директора школы превращается в суд. Возмущенные родители требуют немедленного увольнения педагога, однако Эми не собирается так легко сдаваться. Развязку этой истории зрители смогут узнать с 1 октября.

Забыть о нелепых ошибках и задуматься о вечном поможет пятая октябрьская новинка — драма «Любовь, страх и ненависть» (18+). Она будет доступна на сервисе с 14 октября. Профессор университета Сэмюэл - неисправимый алкоголик, не пропускающий ни одной юбки. Его история принимает новый оборот, когда у него начинаются галлюцинации и он узнает, что из-за опухоли в мозгу ему, возможно, недолго осталось.

Отмечается, что даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.