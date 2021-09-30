Уфолог рассказал о местах скопления «чертовых пальцев» и НЛО под Пензой

Пензенский уфолог, профессор ПензГТУ Сергей Волков опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» новый пост, в котором рассказал о местах скопления так называемых «чертовых пальцев» (или окаменелых моллюсков – белемнитов) и НЛО в 15 километрах от областного центра.

По словам уфолога, «то, что современная территория Пензенской области была морским дном более 150 млн лет назад – факт известный и подтвержденный исследованиями геологов и палеонтологов». Поэтому в регионе можно обнаружить белемнитов, которые якобы обладают рядом лечебных свойств. А там, где выявляется скопление «чертовых пальцев», отмечает Сергей Волков, «люди часто наблюдают НЛО».

«Неопознанные летающие объекты зависают над этими территориями, часто опускаются, и даже зафиксированы случаи их мгновенного бесследного исчезновения. Такие места есть в Наровчатском, Пензенском, Лунинском районах, близ Сурского водохранилища», - пояснил профессор.

Сергей Волков опубликовал фото- и видеоматериал, снятый в 2007 году, на котором пензенские исследователи паранормального проводят поиск места скопления белемнитов в 15 километрах от Пензы.

«Сегодня это место уже не найти. Все вновь ушло под воду. Последний наш визит туда выявил факт того, что все овраги, показанные на виде, запружены. Сейчас там несколько частных прудов. Все, что связано с белемнитами, стало недоступным для поиска», - добавил уфолог.

Ранее Сергей Волков также публиковал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» книгу-монографию «Тропами мифов и легенд» (16+), в которой рассказал о самых популярных маршрутах для аномального, эзотерического и мифологического туризма в регионе. Материал доступен по ссылке.