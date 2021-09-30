В Пензе чиновник брал взятки за согласие на повторное захоронение тел в одну могилу

Как сообщает региональное СУ СКР, с июня 2019 года по декабрь 2020-го начальник отдела по организации захоронений на муниципальных кладбищах Пензы постоянно получал от 10 сотрудников ритуальных агентств взятки за согласие на повторное захоронение в одну и ту же могилу без документов, подтверждающих родство умершего и ранее захороненного. Общая сумма взяток составила более 80 тысяч рублей. В пресс-службе облпрокуратуры уточнили, что размер одной взятки варьировался от 1 до 11 тысяч.

Суд назначил наказание в виде штрафа в полмиллиона рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на полтора года. Приговор еще не вступил в законную силу.