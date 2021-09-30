Пензенский «Дизель» прервал восьмиматчевую серию без побед

«Дизель» одержал первую победу в новом сезоне чемпионата Высшей хоккейной лиги, обыграв на домашнем льду самарский «ЦСК ВВС». На старте регулярки обе команды оказались в статусе аутсайдеров.

Битва за предпоследнее место. Увы, именно в таких реалиях сейчас приходится существовать «Дизелю». Домашний матч с «ЦСК ВВС» - единственной командой, которая идет ниже в турнирной таблице, был лучшей возможностью для того, чтобы прервать ужасную серию из восьми поражений подряд. В преддверии этой игры состав «желто-синих» претерпел ряд изменений. Первый период прошел в равной и безголевой борьбе. Шансы у пензенцев были, но подводила реализация.

Заброшенных шайб зрители дождались во втором периоде. И что приятно, «Дизель» открыл счет усилиями пензенской молодежи. Для Никиты Емельянова - это первая шайба в ВХЛ, а Михаил Балашов, который ему ассистировал, в этот вечер дебютировал на взрослом уровне. Правда, сразу после перерыва восстановил равенство Владимир Джиг, который еще несколько дней назад носил «желто-синюю» форму. Но все-таки домашний лед помог дружине Сергея Лопушанского. Зигурдс Подзиньш вновь вывел свою команду вперед, а затем Сергей Большаков поразил уже пустые ворота гостей - 3:1.

«Получилось, что выиграли. Было много моментов, хромает реализация. Команда в меньшинстве много играла, выстояли. Любой победе мы рады, ребятам спасибо», - прокомментировал и. о. главного тренера ХК «Дизель» Сергей Лопушанский.

«Дизель» завершит шестиматчевую домашнюю серию (0+) 2 октября. В субботу в Пензу приедет тольяттинская «Лада», сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.