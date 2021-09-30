22:16
30.09.2021г.
Пензенский «Дизель» прервал восьмиматчевую серию без побед

Пензенский «Дизель» прервал восьмиматчевую серию без побед

Чт, 30.09.21 21:49
Просмотров: 141
«Дизель» одержал первую победу в новом сезоне чемпионата Высшей хоккейной лиги, обыграв на домашнем льду самарский «ЦСК ВВС». На старте регулярки обе команды оказались в статусе аутсайдеров.

Битва за предпоследнее место. Увы, именно в таких реалиях сейчас приходится существовать «Дизелю». Домашний матч с «ЦСК ВВС» - единственной командой, которая идет ниже в турнирной таблице, был лучшей возможностью для того, чтобы прервать ужасную серию из восьми поражений подряд. В преддверии этой игры состав «желто-синих» претерпел ряд изменений. Первый период прошел в равной и безголевой борьбе. Шансы у пензенцев были, но подводила реализация.

Заброшенных шайб зрители дождались во втором периоде. И что приятно, «Дизель» открыл счет усилиями пензенской молодежи. Для Никиты Емельянова - это первая шайба в ВХЛ, а Михаил Балашов, который ему ассистировал, в этот вечер дебютировал на взрослом уровне. Правда, сразу после перерыва восстановил равенство Владимир Джиг, который еще несколько дней назад носил «желто-синюю» форму. Но все-таки домашний лед помог дружине Сергея Лопушанского. Зигурдс Подзиньш вновь вывел свою команду вперед, а затем Сергей Большаков поразил уже пустые ворота гостей - 3:1.

«Получилось, что выиграли. Было много моментов, хромает реализация. Команда в меньшинстве много играла, выстояли. Любой победе мы рады, ребятам спасибо», - прокомментировал и. о. главного тренера ХК «Дизель» Сергей Лопушанский.

«Дизель» завершит шестиматчевую домашнюю серию (0+) 2 октября. В субботу в Пензу приедет тольяттинская «Лада», сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

Читайте также:
Центробанк снизил курсы доллара и евро
17:59
В России предложили увеличить минимальный размер оплаты труда на 6,4%
17:45
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
Топ-15 мифов о вакцинации от коронавируса
23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
Как подготовить ребенка к школе: советы от пензенского педагога
06.08.2021 10:01
Выпускники-иностранцы пензенского вуза рассказали о ковиде за рубежом и вакцинации заграничным препаратом
29.07.2021 19:03
Пышные платья, фартуки и гетры: пензячка рассказала о японском стиле «Лолита»
29.07.2021 11:23
Как в Пензе изменились цены на бензин за июнь. Мониторинг
26.07.2021 13:49
В Пензе подешевели овощи, крупы, масло и яйца: мониторинг по итогам июня
25.07.2021 14:13
Олимпиада в Токио: кто будет представлять Пензенскую область
25.07.2021 13:57
Цветок Лотоса и два солнца: пензенский художник нарисует граффити в Нью-Йорке
21.07.2021 07:00
Блогер из Тамбова совершил путешествие по Пензенской области на велосипеде
20.07.2021 14:47
Пензенский «Дизель» начинает почти с нуля
20.07.2021 08:00
Ревакцинация: реальные истории от привившихся «Спутником Лайт» россиян
13.07.2021 15:05
«Мой вклад в коллективный иммунитет»: истории привившихся от коронавируса
06.07.2021 16:13
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
Топ-15 мифов о вакцинации от коронавируса
23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
Как подготовить ребенка к школе: советы от пензенского педагога
06.08.2021 10:01
Выпускники-иностранцы пензенского вуза рассказали о ковиде за рубежом и вакцинации заграничным препаратом
29.07.2021 19:03
Пышные платья, фартуки и гетры: пензячка рассказала о японском стиле «Лолита»
29.07.2021 11:23
Как в Пензе изменились цены на бензин за июнь. Мониторинг
26.07.2021 13:49
В Пензе подешевели овощи, крупы, масло и яйца: мониторинг по итогам июня
25.07.2021 14:13
Олимпиада в Токио: кто будет представлять Пензенскую область
25.07.2021 13:57
Цветок Лотоса и два солнца: пензенский художник нарисует граффити в Нью-Йорке
21.07.2021 07:00
Блогер из Тамбова совершил путешествие по Пензенской области на велосипеде
20.07.2021 14:47
Пензенский «Дизель» начинает почти с нуля
20.07.2021 08:00
Ревакцинация: реальные истории от привившихся «Спутником Лайт» россиян
13.07.2021 15:05
«Мой вклад в коллективный иммунитет»: истории привившихся от коронавируса
06.07.2021 16:13

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс