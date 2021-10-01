«Переводчик - это постоянно улучшать свои знания». Какими качествами должны обладать языковеды

По официальным данным, на нашей планете существует более семи тысяч языков. И каждому из них, помимо носителей, необходимы те, кто бы его понимал. 30 сентября по всему миру свой профессиональный праздник отмечают переводчики.

Профессия - понимать. Причем, как замечает переводчик Татьяна Разуваева, не только банальное значение слов. Чтобы говорить на другом языке - нужно постичь душу народа и принять его культуру. В профессиональный праздник женщина, конечно же, вспоминает, с чего для нее началось это призвание.

«Это такая очень интересная история из детства, когда у папы друзья приехали из Германии и привезли Библию на немецком языке, с картинками, яркую. Мне тогда было лет семь. Я взяла ее в руки и у меня возникло большое желание научиться общаться и читать на немецком языке», - рассказала начальник отдела сопровождения международных проектов ПГУ Татьяна Разуваева.

О том, что переводчик - это еще и во многом дипломат, говорят и иностранцы. Юле Борн приехала в Пензу получать образование и с местными знатоками немецкого дело имеет регулярно. С помощью них она, кстати, дает интервью.

«Слово страх - это не совсем то, страха нет. Необходимо настроиться к восприятию иной культуры. Мне еще бросились в глаза некоторые отличия немецкой и российской культур. Здесь главное быть готовым для того, чтобы принимать эти различия», - отметила студентка программы двойных дипломов Юле Борн.

А еще - это одна из самых познавательных профессий. Ксения Рыжова небольшую экскурсию по Пензенскому государственному университету тоже показывает иностранной студентке.

«Переводчик - это постоянно улучшать свои знания, контактировать с разными людьми, специалисты из разных сфер, а значит, что это новый опыт и увеличение своего багажа знаний», - рассказала переводчик Ксения Рыжова.

Наши герои замечают то, что день переводчика - международный, для них символично. По-другому у тех, кто помогает народам понимать и принимать друг друга, быть не могло, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.