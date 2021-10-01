2:36
01.10.2021г.
Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 6,75% годовых

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 6,75% годовых

Пт, 01.10.21 01:35
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Во втором квартале 2021 года российская экономика достигла допандемийного уровня и вышла на траекторию сбалансированного роста. Для комфортной жизни людей и экономического развития страны Банк России считает оптимальной инфляцию вблизи 4% в год и стремится ее поддерживать. В 2021-ом уже несколько раз поднималась ключевая ставка.

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 6,75% годовых. Инфляционные ожидания населения уже более полугода находятся вблизи максимальных значений за последние четыре года, во многом определяя потребительское поведение. Ценовые ожидания предприятий также остаются вблизи многолетних максимумов. Отсюда и устойчивый рост внутреннего спроса, а вот предложение за ним не поспевает.

«Многие производители активнее переносят в цены возросшие издержки. Особенно это заметно в сегменте товаров длительного пользования. Наглядный пример - динамика цен на легковые автомобили. Спрос на них остается высоким. Вместе с тем, предложение не поспевает. На рынке наблюдается дефицит, так как автопроизводители продолжили испытывать нехватку электронных компонентов. И все это на фоне увеличения их издержек в связи с ростом мировых цен на металлы и подорожавшей логистикой. Отсюда рост цен и на внутреннем рынке», - пояснил управляющий пензенским отделением Банка России Александр Хлобыстов.

Годовая инфляция в Пензенской области в августе составила 7,7%. При этом ее уровень оставался выше, чем в регионах ПФО и всей России.

Технологии не стоят на месте. Теперь жители нашего региона могут открыть вклад с использованием маркетплейс «Финуслуги», выбрав депозит на самых привлекательных для себя условиях, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
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22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
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16.09.2021 17:22
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09.09.2021 09:34
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08.09.2021 16:45
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06.09.2021 17:19
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28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
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23.08.2021 16:53
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19.08.2021 08:00
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16.08.2021 19:16
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06.08.2021 10:01
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29.07.2021 19:03
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