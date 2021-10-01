4:38
01.10.2021г.
Студенты мединститута ПГУ рассказали, как помогают коллегам-врачам в период Covid-19

Студенты мединститута ПГУ рассказали, как помогают коллегам-врачам в период Covid-19

Пт, 01.10.21 03:53
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В период, когда система здравоохранения Пензенской области снова проходит проверку на прочность, студенты медицинского института ПГУ всячески стараются поддержать старших коллег в нелегкой борьбе с коронавирусом. Помощь врачам также оказывают ординаторы и преподаватели образовательного учреждения.

Максим Шаталаев на пары в мединститут ПГУ пришел после суточного дежурства. Четверокурсник уже пять месяцев работает в отделении реанимации городской больницы №4. Признается, когда понял, что врачам требуется помощь, не мешкал ни секунды. Помогать нуждающимся у Максима буквально в крови - в семье будущего хирурга практически все так или иначе связаны с медициной.

«Больше душа к этому лежит. Наверное, хочется спасать людей, помогать. Когда пациенты у нас лежат на ИВЛ, на трубе, сатурация показывается плохая, они сопротивляются, родные пишут, звонят, они потом выздоравливают, переходят на обычные маски и мы их потом выписываем. Это очень радует», - поделился студент четвертого курса медицинского института ПГУ Максим Шаталаев.

Дежурит в больнице молодой человек два-три раза в неделю. И таких как Максим в мединституте - сотни. Помогают врачам не только студенты, но и ординаторы, и преподаватели образовательного учреждения. Сейчас дополнительные руки нужны везде: в реанимациях, бригадах «скорой», первичном звене и даже в call-центрах.

«Свыше 250 ординаторов, все они работают. Среди студентов старших курсов - это четвертый, пятый и шестой - около 600 человек. То есть если сложить, дополнительно около 800 рабочих рук», - сообщил директор медицинского института ПГУ Александр Митрошин.

Волонтеры-медики взяли на себя и просветительскую деятельность. Регулярно они проводят лекции для учащихся о пользе вакцинации, рассказывают об этом жителям области, а также помогают непосредственно в прививочных пунктах.

«Брошены силы на профилактику коронавируса, в том числе: лекции читаем по вакцинации, помогаем врачам в пунктах вакцинации ПГУ, в поликлиниках», - поделился волонтер-медик, студент шестого курса медицинского института ПГУ Артем Нефедов.

В рамках акции взаимопомощи «Мы вместе», студенты также занимаются доставкой продуктов питания и лекарств людям, которые вынуждены находиться на самоизоляции. Активисты намерены сочетать учебу и добровольчество, пока в регионе не стабилизируется эпидобстановка, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
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29.09.2021 10:30
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22.09.2021 13:56
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21.09.2021 14:05
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16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
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08.09.2021 16:45
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06.08.2021 10:01
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29.07.2021 19:03
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