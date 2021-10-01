Стало известно, как дистанционный Центр компетенций в Пензе справляется с нагрузками

В последние дни нагрузка на амбулаторно-поликлиническое звено выросла в разы. Число вызовов «скорой» в сутки увеличилось до 1800. Для консультаций пациентов, у которых Covid-19 проходит в легкой форме, в Пензе развернут дистанционный Центр компетенций, работающий в две смены.

В первой половине дня Елена Барышева по телефону консультирует ковидных пациентов, во второй - спешит на работу в поликлинику. Она, как и другие ее коллеги - врачи-ординаторы, только за одну смену в дистанционном Центре компетенций совершает до пяти десятков звонков.

«Если состояние ухудшается, у человека паника, мы успокаиваем пациента, назначаем повторный прием доктора. Нас, конечно, обучили по последним клиническим рекомендациям. На последнем году обучения все-таки мы с этим столкнулись. Первый год у нас была пандемия, нам рассказывали про коронавирусную инфекцию», - поделилась врач-ординатор Елена Барышева.

Телефонные разговоры в этом кабинете не стихают с восьми утра до шести вечера. Ежедневно туда поступают данные из лаборатории о подтвержденных диагнозах. Зараженному коронавирусом тут же звонят специалисты центра, сообщают результат теста и дают рекомендации. Для начала - не волноваться и соблюдать режим самоизоляции.

«Все лечатся по-разному, кто во что горазд. Кто сам, кто верю - не верю, но коронавирусная инфекция лечится противовирусными препаратами. Согласно временным рекомендациям, мы им корректируем эту схему лечения, плюс мы им подбираем и передаем данные в аптеку для обеспечения данного пациента бесплатными лекарственными препаратами», - рассказала заведующая отделением поликлиники №12 города Пензы Елена Пономарева.

«Некоторым пациентам мы звоним по нескольку раз. Первый раз - подтвердили ковид, назначили лечение, направили на исследование, а на второй - можем позвонить, спросить, как они себя чувствуют, какие симптомы. Ведем дневник по каждому пациенту», - пояснила врач-ординатор Елена Макарова.

По сути, заболевшему самому звонить или идти в лечебное учреждение не нужно. С ним свяжутся из дистанционного центра.

«Если действительно состояние ухудшается, то тогда мы вызываем перевозку скорой помощи, делаем компьютерную томограмму, а дальше - госпитализация. В основном это пациенты 60+», - отметил врач-ординатор Арман Мукашев.

На фоне роста заболеваемости коронавирусом, эксперты регионального министерства здравоохранения рекомендуют пройти вакцинацию, чтобы защитить себя и близких от опасной инфекции, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.