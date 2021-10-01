8:19
01.10.2021г.
Пензенец Игорь Глазов завоевал серебро на Кубке России по единоборствам среди студентов

Пензенец Игорь Глазов завоевал серебро на Кубке России по единоборствам среди студентов

Пт, 01.10.21 07:37
Просмотров: 165
Пензенским бойцам покоряются новые высоты. На прошедшем в Иваново Кубке России по смешанным единоборствам среди студентов, представитель нашего региона Игорь Глазов завоевал серебряную медаль. О том, как сложился турнир и какие соревнования ждут его в ближайшее время, спортсмен рассказал съемочной группе телеканала «Экспресс».

Тот случай, когда «свой» вид спорта нашел не сразу. Жизнь Игоря Глазова с детства связана с различными дисциплинами. Он пробовал свои силы в плавании, гимнастике, но затем открыл для себя смешанные единоборства. Именно здесь он смог реализовать весь свой потенциал. Медалей столько, что даже просто удержать их в руках непросто. И коллекция постоянно пополняется. Для такого результата приходится много работать. Тем более, что ММА - очень разноплановый спорт. Нужно уметь и точно бить, и хорошо бороться. Все это под чутким руководством тренера.

«За день он всегда мотивирует, говорит, что я могу, поддерживает меня. Ну я и сам уже психологически не ломаюсь, достаточно опытный, в этом спорте уже четыре года. В принципе, у меня нет сильного волнения перед боями», - прокомментировал серебряный призер Кубка России по смешанным единоборствам среди студентов Игорь Глазов.

Последние успехи Игоря Глазова связаны с кубком России по смешанным единоборствам среди студентов, который проходил в Иваново. Первые два боя прошли достаточно легко - в обоих случаях победы в первом раунде, а вот финал оказался куда сложнее. Там он встретился с более опытным оппонентом и уступил. Таким образом, Игорь Глазов завоевал серебро, а вместе с тем и выполнил норматив мастера спорта.

«Были такие технические ошибки в плане борьбы, незначительные, которые в таких финальных поединках сказываются на результате. Он был ниже меня ростом, коренастый и физически немного сильнее, давил меня к сетке. Надо было разрывать дистанцию, постоянно работать, двигаться, а я немного застаивался у сетки, из-за чего он убирал свой захват и переводил меня в партер. Тем самым, за счет своих бросков, и выигрывал», - пояснил Игорь Глазов.

Восстанавливать силы Игорю Глазову приходится в сжатые сроки. В ближайшие дни он вступит в борьбу за победу на Кубке России по смешанным единоборствам, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

Читайте также:
Стало известно, как дистанционный Центр компетенций в Пензе справляется с нагрузками
05:34
Студенты мединститута ПГУ рассказали, как помогают коллегам-врачам в период Covid-19
03:53
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
Топ-15 мифов о вакцинации от коронавируса
23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
Как подготовить ребенка к школе: советы от пензенского педагога
06.08.2021 10:01
Выпускники-иностранцы пензенского вуза рассказали о ковиде за рубежом и вакцинации заграничным препаратом
29.07.2021 19:03
Пышные платья, фартуки и гетры: пензячка рассказала о японском стиле «Лолита»
29.07.2021 11:23
Как в Пензе изменились цены на бензин за июнь. Мониторинг
26.07.2021 13:49
В Пензе подешевели овощи, крупы, масло и яйца: мониторинг по итогам июня
25.07.2021 14:13
Олимпиада в Токио: кто будет представлять Пензенскую область
25.07.2021 13:57
Цветок Лотоса и два солнца: пензенский художник нарисует граффити в Нью-Йорке
21.07.2021 07:00
Блогер из Тамбова совершил путешествие по Пензенской области на велосипеде
20.07.2021 14:47
Пензенский «Дизель» начинает почти с нуля
20.07.2021 08:00
Ревакцинация: реальные истории от привившихся «Спутником Лайт» россиян
13.07.2021 15:05
«Мой вклад в коллективный иммунитет»: истории привившихся от коронавируса
06.07.2021 16:13
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
Топ-15 мифов о вакцинации от коронавируса
23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
Как подготовить ребенка к школе: советы от пензенского педагога
06.08.2021 10:01
Выпускники-иностранцы пензенского вуза рассказали о ковиде за рубежом и вакцинации заграничным препаратом
29.07.2021 19:03
Пышные платья, фартуки и гетры: пензячка рассказала о японском стиле «Лолита»
29.07.2021 11:23
Как в Пензе изменились цены на бензин за июнь. Мониторинг
26.07.2021 13:49
В Пензе подешевели овощи, крупы, масло и яйца: мониторинг по итогам июня
25.07.2021 14:13
Олимпиада в Токио: кто будет представлять Пензенскую область
25.07.2021 13:57
Цветок Лотоса и два солнца: пензенский художник нарисует граффити в Нью-Йорке
21.07.2021 07:00
Блогер из Тамбова совершил путешествие по Пензенской области на велосипеде
20.07.2021 14:47
Пензенский «Дизель» начинает почти с нуля
20.07.2021 08:00
Ревакцинация: реальные истории от привившихся «Спутником Лайт» россиян
13.07.2021 15:05
«Мой вклад в коллективный иммунитет»: истории привившихся от коронавируса
06.07.2021 16:13

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс