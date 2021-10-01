Пензенец Игорь Глазов завоевал серебро на Кубке России по единоборствам среди студентов

Пензенским бойцам покоряются новые высоты. На прошедшем в Иваново Кубке России по смешанным единоборствам среди студентов, представитель нашего региона Игорь Глазов завоевал серебряную медаль. О том, как сложился турнир и какие соревнования ждут его в ближайшее время, спортсмен рассказал съемочной группе телеканала «Экспресс».

Тот случай, когда «свой» вид спорта нашел не сразу. Жизнь Игоря Глазова с детства связана с различными дисциплинами. Он пробовал свои силы в плавании, гимнастике, но затем открыл для себя смешанные единоборства. Именно здесь он смог реализовать весь свой потенциал. Медалей столько, что даже просто удержать их в руках непросто. И коллекция постоянно пополняется. Для такого результата приходится много работать. Тем более, что ММА - очень разноплановый спорт. Нужно уметь и точно бить, и хорошо бороться. Все это под чутким руководством тренера.

«За день он всегда мотивирует, говорит, что я могу, поддерживает меня. Ну я и сам уже психологически не ломаюсь, достаточно опытный, в этом спорте уже четыре года. В принципе, у меня нет сильного волнения перед боями», - прокомментировал серебряный призер Кубка России по смешанным единоборствам среди студентов Игорь Глазов.

Последние успехи Игоря Глазова связаны с кубком России по смешанным единоборствам среди студентов, который проходил в Иваново. Первые два боя прошли достаточно легко - в обоих случаях победы в первом раунде, а вот финал оказался куда сложнее. Там он встретился с более опытным оппонентом и уступил. Таким образом, Игорь Глазов завоевал серебро, а вместе с тем и выполнил норматив мастера спорта.

«Были такие технические ошибки в плане борьбы, незначительные, которые в таких финальных поединках сказываются на результате. Он был ниже меня ростом, коренастый и физически немного сильнее, давил меня к сетке. Надо было разрывать дистанцию, постоянно работать, двигаться, а я немного застаивался у сетки, из-за чего он убирал свой захват и переводил меня в партер. Тем самым, за счет своих бросков, и выигрывал», - пояснил Игорь Глазов.

Восстанавливать силы Игорю Глазову приходится в сжатые сроки. В ближайшие дни он вступит в борьбу за победу на Кубке России по смешанным единоборствам, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.