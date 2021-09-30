Экс-директора «Сурского гидроузла» обвиняют в получении взятки в 1,65 млн рублей

Прокурор региона утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-директора филиала «Сурский гидроузел» ФГБВУ «Центррегионводхоз» и директора пензенского филиала АО «СОГАЗ». В зависимости от роли им инкриминируют получение или дачу взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, летом 2020 года руководитель «Сурского гидроузла» и директор филиала страховой компании договорились о создании условий, которые дали бы организации «СОГАЗ» преимущества на аукционе по заключению договора об оказании услуг по обязательному страхованию ФГБВУ как владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии. Из-за этого была ограничена конкуренция других участников закупки.

«После победы на торгах и заключения договора страхования директор пензенского филиала АО «СОГАЗ» в мае 2021 года передала руководителю филиала «Сурский гидроузел» через посредника взятку в размере 1 млн 650 тыс. рублей за совершение заведомо незаконных действий», - сообщили в облпрокуратуре.

Во время передачи денег злоумышленников задержали правоохранители. Обвиняемые признали вину частично.

«В отношении посредника во взяточничестве уголовное преследование было прекращено в связи с деятельным раскаянием», - добавили в пресс-службе.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело направят в Ленинский районный суд Пензы.