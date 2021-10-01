Олег Мельниченко поздравил пожилых пензенцев с праздником

«Уважаемые ветераны войны и труда, люди старшего поколения! Вы заслуживаете признательности за искреннюю преданность родной земле, мужество и стойкость, терпение и оптимизм. Вы отстояли свободу и независимость Отчизны в годы Великой Отечественной войны, подняли страну из руин, крепили оборонное могущество государства, воспитали достойных детей и внуков – истинных патриотов великой Родины.

Мы по праву гордимся вашими славными достижениями, для нас вы – образец для подражания, хранители прекрасных духовных, культурных и нравственных традиций. Замечательно, что и сегодня многие из вас плодотворно трудятся на производстве, принимают участие в общественной жизни страны и региона, щедро передавая подрастающему поколению свой богатый опыт», - отмечается в поздравлении.

Олег Мельниченко поблагодарил ветеранов за добросовестный труд, профессионализм, весомый вклад в динамичное развитие экономического потенциала Сурского края и решение актуальных социальных вопросов. Он пожелал пожилым пензенцам крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира и успехов во всех делах.