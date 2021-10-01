Детский кардиолог ответит на вопросы пензенцев

Врач-кардиолог областной детской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова Полина Андриянова в ходе прямого эфира (0+), который будет организован 1 октября в соцсетях, ответит на вопросы, связанные с болезнями системы кровообращения.

Специалист расскажет, как понять, что у ребенка больное сердце, что должно насторожить родителей в его состоянии, что может стать причиной обморока, а также ответит на другие вопросы.

Эфир начнется в 11 часов в аккаунтах областного центра медпрофилактики в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Задать вопросы может любой желающий, для этого следует оставить сообщение в чате либо направить заранее на адрес электронной почты: gbuz_pocmp@mail.ru, указав в теме письма «Вопрос специалисту».