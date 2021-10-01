10:04
01.10.2021г.
Вирусолог рассказал, сколько детей в России переболели коронавирусом

Вирусолог рассказал, сколько детей в России переболели коронавирусом

Пт, 01.10.21 09:37
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Директор лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков сообщил «Известиям», что в России коронавирусом переболели около 20-45% детей в зависимости от региона.

По его словам, в ряде субъектов наблюдается рост числа заболевших, что связано в том числе с началом учебного года.

«Мы ожидали, что этой осенью повторится сценарий 2020 года. С 1 сентября одномоментно по всей стране возрастает число социальных контактов у той категории, которую пока нельзя вакцинировать, — детей до 18 лет. А дети составляют примерно 30% от населения. Некоторые из них уже переболели коронавирусом — в зависимости от региона это 20-45% от общего числа», — отметил Павел Волчков.

Также, добавил он, заболеваемость растет из-за распространения «дельта»-штамма.

«Самый распространенный штамм коронавируса в России — по-прежнему «дельта» и его разновидности. «Дельта» пришла в мае и вытеснила все остальные штаммы, что не очень хорошо, поскольку говорит о ее высокой эффективности. Этот штамм крайне контагиозен и, к сожалению, эффективно убивает», — рассказал вирусолог.

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30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
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29.09.2021 10:30
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22.09.2021 13:56
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16.09.2021 17:22
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16.08.2021 19:16
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06.08.2021 10:01
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