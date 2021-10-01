Вирусолог рассказал, сколько детей в России переболели коронавирусом

Директор лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков сообщил « Известиям », что в России коронавирусом переболели около 20-45% детей в зависимости от региона.

По его словам, в ряде субъектов наблюдается рост числа заболевших, что связано в том числе с началом учебного года.

«Мы ожидали, что этой осенью повторится сценарий 2020 года. С 1 сентября одномоментно по всей стране возрастает число социальных контактов у той категории, которую пока нельзя вакцинировать, — детей до 18 лет. А дети составляют примерно 30% от населения. Некоторые из них уже переболели коронавирусом — в зависимости от региона это 20-45% от общего числа», — отметил Павел Волчков.

Также, добавил он, заболеваемость растет из-за распространения «дельта»-штамма.

«Самый распространенный штамм коронавируса в России — по-прежнему «дельта» и его разновидности. «Дельта» пришла в мае и вытеснила все остальные штаммы, что не очень хорошо, поскольку говорит о ее высокой эффективности. Этот штамм крайне контагиозен и, к сожалению, эффективно убивает», — рассказал вирусолог.