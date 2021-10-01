За сутки от коронавируса умерло более 20 пензенцев

В оперштабе по борьбе с распространением коронавируса в Пензенской области сообщили, сколько людей за минувшие сутки скончалось от болезни, а также назвали число выздоровевших.
«Выздоровевших - 72 человека. Итого выздоровевших – 5768. Умерших за сегодняшний день – 21», - написали в Telegram-аккаунте облправительства.
Напомним, 30 сентября в регионе был установлен новый антирекорд по суточному приросту числа больных – 250 случаев. Из-за роста показателя в регионе до конца октября продлили режим повышенной готовности. Пензенцам, не имеющим противопоказаний, рекомендуется привиться.