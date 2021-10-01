Фигуранта дела о смертельном ДТП на трассе в Пензе заключили под стражу

В Железнодорожном районном суде Пензы сообщили об избрании меры пресечения водителю, ставшего фигурантом дела о смертельном ДТП на трассе М-5 «Урал».

Как сообщили в пресс-службе суда, установлено, что 28 сентября примерно в 18:50 мужчина, управляя автопоездом, проезжал через Пензу. Он не выдержал безопасную дистанцию до движущейся впереди «Лады Гранты», столкнулся с ней, из-за чего легковушку выбросило на встречку. Там она врезалась в Volkswagen Jetta. В результате ДТП пассажир «Лады» получила травмы, от которых скончалась в машине скорой помощи.

Избирая водителю меру пресечения, суд учел, что он является подозреваемым в совершении преступления средней тяжести, за которое полагается наказание в виде лишения свободы более чем на три года. Кроме того, мужчина является иностранцев, на территории России постоянного места жительства не имеет.

«Изложенные обстоятельства в совокупности дают основания согласиться с доводами органов предварительного расследования о том, что, находясь на свободе, […] может скрыться от органов следствия и суда, опасаясь возможной карательной санкции, иными способами воспрепятствовать уголовному судопроизводству», - отметили в Железнодорожном суде.

Его заключили под стражу на два месяца, то есть до 28 ноября включительно.