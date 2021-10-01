Пензенец снял на видео момент аварии у ТЦ «Онежский»

Житель Пензы в соцсети разместили видео с регистратора, на который попал момент аварии у ТЦ «Онежский» на проспекте Строителей.

Судя по ролику, одно авто ехало в сторону центра по крайнему левому ряду и затем решило повернуть налево в месте для разворота. Хотя там есть знак, запрещающий это делать. В этот же момент другая машина решила проехать там прямо со стороны ул. Лозицкой. Судя по «Яндекс. Картам», возможен поворот только направо. Однако достоверно разобраться в этой ситуации могут только эксперты.

Есть ли пострадавшие в аварии, не известно, так как официальных комментариев нет.

В ГИБДД призывают не нарушать правила дорожного движения, соблюдать дистанцию, скоростной режим, требования знаков и разметки.