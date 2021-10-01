11:48
01.10.2021г.
Tele2 предлагает возможность по управлению остатками неизрасходованных услуг

Tele2 предлагает возможность по управлению остатками неизрасходованных услуг

Пт, 01.10.21 10:56
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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предлагает клиентам новую возможность для управления остатками неизрасходованных услуг. Теперь они могут сохранить накопленные минуты и гигабайты, даже если не внесут вовремя абонентскую плату за тариф.

Клиенты мобильного оператора могут копить минуты и гигабайты, неиспользованные в прошлых периодах. Услуга предоставляется автоматически и бесплатно при своевременном внесении абонентской платы. У современных людей много обязательств по самым разным платежам, поэтому далеко не каждый пользователь сотовой связи помнит дату внесения платы за тариф. Tele2 предложила своим клиентам возможность сохранить накопленные остатки минут и гигабайтов, даже если они забудут вовремя внести плату за тариф.

С новой услугой «Страховка остатков» клиент сохранит все неизрасходованные пакеты услуг, получив дополнительный день для пополнения счета мобильного телефона. Важно, чтобы он подключил услугу заранее, до даты списания абонентской платы. Сделать это можно в личном кабинете в приложении «Мой Tele2», на сайте tele2.ru или с помощью команды *155*571#. Стоимость услуги – 15 рублей в месяц. Она доступна на тарифных планах «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+» и «Везде онлайн».

Напомним, что возможность сохранения неизрасходованных остатков пакетов компания Tele2 запустила первой на российском рынке в 2017 году, а с января этого года клиенты оператора могут использовать накопленные минуты и гигабайты вечно. Сохранение остатков доступно автоматически и бесплатно при своевременном внесении платы за тариф.

Источник фотографии: Фото предоставлено компанией Tele2
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30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
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06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
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26.08.2021 15:30
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23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
Как подготовить ребенка к школе: советы от пензенского педагога
06.08.2021 10:01
Выпускники-иностранцы пензенского вуза рассказали о ковиде за рубежом и вакцинации заграничным препаратом
29.07.2021 19:03
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20.07.2021 14:47
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20.07.2021 08:00
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