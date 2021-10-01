Вера Фейгина начала заниматься боксом

Начальник управления культуры города Пензы Вера Фейгина - весьма разноплановый человек. Ее знают также как поэта, исполнителя романсов, председателя реготделения Союза российскийх писателей. Но мало кто знает про еще одно весьма необычное для женщины увлечение – бокс.

Видео из зала Вера Фейгина поделилась в соцсети. Она в боксерских перчатках с силой колотит грушу, слышно, как ее подбадривает тренер.

Друзья и подписчики под этим постом оставили десятки восхищенных комментариев: «левый снизу хорош!», «rультура - в надежных руках! Враг не пройдет!», «jсобенно удаются апперкоты», «jчень сильный удар».

В открытых источниках отмечают, что занятия боксом полезны для женщин. Они укрепляют мышцы, способствуют улучшению осанки, снятию эмоционального напряжения.