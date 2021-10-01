В прокуратуре ответили на вопрос о проверке уволенного из минспорта Никишина

1 октября стало известно о том, что губернатор Пензенской области Олег Мельниченко уволил врио замглавы регионального минспорта Сергея Никишина из-за утраты доверия. Журналисты информагентства связались с пресс-службой облпрокуратуры, чтобы выяснить, не связано ли его освобождение от должности с работой правоохранителей.

Старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова не опровергла информацию о том, что в отношении Сергея Никишина была проведена проверка, которая послужила поводом для его увольнения.

«Прокуратура регулярно проводит проверки по госслужащим. Информация для официального комментария пока уточняется», - сообщила она.