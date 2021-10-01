В Пензенской области обновился антирекорд по числу зараженных коронавирусом

На сайте стопкоронавирус.рф опубликовали информацию о суточном приросте числа зараженных в Пензенской области на 1 октября.

Так, в регионе выявили еще 254 случая заражения, это новый антирекорд. За весь период наблюдений ковидом заболели 70 843 пензенца. В целом по России суточный прирост составил 24522.

Напомним, 30 сентября в регионе был установлен новый антирекорд по суточному приросту числа больных – 250 случаев. Из-за роста показателя в регионе до конца октября продлили режим повышенной готовности. Пензенцам, не имеющим противопоказаний, рекомендуется привиться.