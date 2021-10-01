В Пензенской области растет число умерших от коронавируса моложе 60 лет

В правительстве Пензенской области сообщили о существенном росте числа людей моложе 60 лет среди умерших от коронавируса.

«Зарегистрировано 2 666 летальных исходов (3,7%). До последнего времени летальные исходы зарегистрировались преимущественно у лиц старшего возраста с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмой, сахарным диабетом. Однако за последнюю неделю (в период с 24.09.2021 по 30.09.2021) среди умерших существенно выросла доля лиц моложе 60 лет», - сообщили в облправительстве.

Только за последние пять дней в «ковидных» стационарах умерли 19 пациентов моложе этого возраста – это 15,8% от общего числа скончавшихся.

Также в пресс-центре подчеркнули, что в Пензенской области заболеваемость коронавирусом неуклонно растет: показатель уже достиг 77,7 на 1000 населения, превысив среднероссийский уровень на 11,5% .