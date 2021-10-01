Олег Мельниченко провел встречу с активистами «серебряного» возраста

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко 1 октября, в Международный день пожилых людей, встретился с участниками проекта «Активное долголетие». В режиме онлайн он обсудил с активистами актуальные для пожилых людей вопросы.

«Сегодня - хороший повод еще раз сказать вам большое спасибо за неоценимый вклад в развитие нашего региона и страны. Именно вам мы обязаны тем, что живем сейчас в мире и благополучии. Вы воспитали нас, отдавая все свои силы, опыт и любовь», - цитирует губернатора пресс-центр областного правительства.

Он отметил вклад участников проекта «Активное долголетие» в привлечение пенсионеров к спорту, творчеству, обучение компьютерной и финансовой грамотности.

Участники встречи рассказали о работе своих ветеранских клубов, поделились планами. Олег Мельниченко ответил на вопросы и заверил, что правительство региона продолжит поддерживать инициативы пожилых людей, отмечает пресс-центр областного правительства.