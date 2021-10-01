В Пензенской области упразднили управление Госжилстройтехинспекции

В редакцию ИА «Пенза-Пресс» поступила информация о ликвидации управления Госжилстройтехинспекции. Полномочия ведомства с 28 сентября переданы региональному министерству ЖКХ и ГЗН.

Об этом сообщается в документе за подписью начальника отдела по жилищному надзору за техническим состоянием многоквартирных домов Екатерины Царапкиной.

«Полномочия управления по региональному государственному жилищному надзору, в соответствии с постановлением правительства Пензенской области от 24.09.2021 г. № 627-пП, переданы министерству жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области с 28.09.2021», - отмечается в тексте.

Напомним, упразднение управления Госжилстройтехинспекции проводится в рамках реформы в системе госвласти региона. С такой инициативой выступил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Об этом можно подробнее почитать ЗДЕСЬ.