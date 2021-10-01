Пензенцев предупреждают об ужесточении ограничений из-за плохих показателей по вакцинации

В правительстве Пензенской области сообщили о тревожных показателях, связанных с выполнением плана по вакцинации от коронавируса. Из-за этого в регионе могут ужесточить ограничения.

По данным облправительства, план по вакцинации в регионе в настоящее время выполняется лишь на две трети – 67%. За последние три дня самые низкие показатели фиксируются в городе Заречном (21,5%), а также в Вадинском (28,2%), Белинском (28,2%), Пачелмском (33,7%) и Малосердобинском (42,8%) районах.

«Первую аппликацию получили 177 487 человек в возрасте старше 60 лет, что составило 53,3% от численности прикрепленного населения соответствующего возраста. Эта группа риска должна быть привита на 90%», - отметили в пресс-центре.

Хуже всего план по вакцинации лиц старше 60 лет выполняют в Заречном (39,2%), Пензе (44,4%), а также в ряде районов – Бессоновском (45,3%), Нижнеломовском (48,2%) и Городищенском (47,9%).

«В связи со складывающейся ситуацией в ближайшее время могут быть ужесточены ограничительные меры», - предупредили в правительстве Пензенской области.

Ранее стало известно о том, что минздрав региона вынужден увеличить число «ковидных» больниц до 22 из-за ухудшения эпидситуации. 1 октября в области вновь был установлен антирекорд по суточному приросту заболевших – 254 случая. Пензенцев призывают проявить сознательность и пройти вакцинацию, ведь это поможет спасти жизнь: среди привитых нет случаев смерти от ковида.