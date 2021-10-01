13:28
01.10.2021г.
Пензенцев предупреждают об ужесточении ограничений из-за плохих показателей по вакцинации

Пензенцев предупреждают об ужесточении ограничений из-за плохих показателей по вакцинации

Пт, 01.10.21 12:37
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В правительстве Пензенской области сообщили о тревожных показателях, связанных с выполнением плана по вакцинации от коронавируса. Из-за этого в регионе могут ужесточить ограничения.

По данным облправительства, план по вакцинации в регионе в настоящее время выполняется лишь на две трети – 67%. За последние три дня самые низкие показатели фиксируются в городе Заречном (21,5%), а также в Вадинском (28,2%), Белинском (28,2%), Пачелмском (33,7%) и Малосердобинском (42,8%) районах.

«Первую аппликацию получили 177 487 человек в возрасте старше 60 лет, что составило 53,3% от численности прикрепленного населения соответствующего возраста. Эта группа риска должна быть привита на 90%», - отметили в пресс-центре.

Хуже всего план по вакцинации лиц старше 60 лет выполняют в Заречном (39,2%), Пензе (44,4%), а также в ряде районов – Бессоновском (45,3%), Нижнеломовском (48,2%) и Городищенском (47,9%).

«В связи со складывающейся ситуацией в ближайшее время могут быть ужесточены ограничительные меры», - предупредили в правительстве Пензенской области.

Ранее стало известно о том, что минздрав региона вынужден увеличить число «ковидных» больниц до 22 из-за ухудшения эпидситуации. 1 октября в области вновь был установлен антирекорд по суточному приросту заболевших – 254 случая. Пензенцев призывают проявить сознательность и пройти вакцинацию, ведь это поможет спасти жизнь: среди привитых нет случаев смерти от ковида. 

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30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
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Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
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22.09.2021 13:56
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21.09.2021 14:05
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