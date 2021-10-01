О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей

Первый день октября традиционно является временем, когда весь мир почитает и поздравляет своих бабушек, дедушек. На международном уровне День пожилых людей был утвержден в 1991, символизируя это началом «золотого времени» года, в аналогии с человеком. Именно к этому празднику ИА «Пенза-Пресс» связалось с доктором социологических наук, профессором ПГУ Екатериной Щаниной, которая уже 18 лет изучает пожилых людей. Она говорит о них с любовью и уважением, как студенты о любимых преподавателях. Профессор рассказала о востребованности людей преклонного возраста на предприятиях, их отношении к социальным сетям и вреде эйджизма (дискриминации по возрастному признаку).

- Сейчас одной из самых важных проблем пожилых людей является трудоустройство. Многие все еще хотят работать, но мешают те или иные факторы. Востребованы ли пенсионеры на рынке труда?

- Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что уровень трудовой занятости пожилых людей Пензенской области достаточно высок и составляет порядка 42,2%. Среди них подавляющее большинство продолжает работать на условиях полной занятости.

Как считают сами пожилые люди, наиболее предпочтительна для них работа, связанная с выращиванием цветов, растений, рассады, на дому, в качестве диспетчера на телефоне, няни, репетитора, гувернантки и оказания услуг по ремонту и пошиву одежды. Совершенно не интересует трудовая занятость, связанная с обработкой информации, с использованием компьютера, оргтехники, современных средств связи и коммуникаций.

Работодатели отмечают, что опыт и навыки людей старшего возраста незаменимы и у них есть чему поучиться.

- Вы сказали, что пожилые люди не заинтересованы в занятости, связанной с компьютерами. Как они взаимодействую с соцсетями, как осваивают их в современном мире?

- Хотелось бы отметить, что благодаря интернету у пожилых людей появилась возможность заработка за счет продажи изделий, созданных своими руками. И такие случаи уже не редкость, но самое интересное - получение дохода в данном случае – не главное, а важнее все же ощущение чувства значимости, нужности, возможности реализовать свои знания, умения, навыки, опыт.

Согласно результатам Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ, аудитория пользователей Интернета в возрасте 60+ составляет 30%.

Благодаря социальным сетям частично может быть решена огромная проблема пожилых людей – социальная изоляция, одиночество за счет общения со своими сверстниками, родственниками и знакомыми.

- Кстати, о социальной изоляции. Как убедить бабушек и дедушек повысить уровень социальной активности и убедить, что жизнь еще впереди?

- На мой взгляд, никого убеждать не нужно, а, тем более, пожилых людей. Необходимо создание возможностей оставаться активными, самодостаточными, чтобы они могли сами себя обеспечить, влиять на жизненные процессы, уважать себя не только за прошлые заслуги, но и за то, что они делают сейчас.

- А с какими трудностями они чаще всего сталкиваются и как можно помочь их решить?

- Современные пожилые люди, в первую очередь, нуждаются в общении. Известно, что первопричиной многих проблем людей старшего возраста является изолированность, одиночество и отсутствие возможности общаться с людьми. К сожалению, в России преобладает культ молодости, и вся индустрия развлечений, окружающая среда, транспорт, общественные места сформированы под молодых. Это сильно ограничивает возможность пожилых людей.

Также пожилых людей волнуют материальные проблемы, а именно: низкий размер пенсии, высокие тарифы на ЖКХ, рост цен на товары и услуги.

Состояние здоровья – еще одна из главных проблем, тревожащих пожилых людей. Главным фактором, влияющим на укрепление и сохранение здоровья, по мнению самих пожилых людей, являются благополучные отношения в семье и отсутствие вредных привычек.

- В таком случае, куда пенсионеры могут обратиться, чтобы преодолеть одиночество?

- На территории города Пензы действуют несколько клубов, среди которых можно выделить «Ровесники», «Серебряный возраст», клубы для пожилых людей, созданные при районных комплексных центрах социальной помощи семье и детям, «Союз пенсионеров».

- Еще одной причиной одиночества пенсионеров стала пандемия. Как складывается жизнь пожилых людей в период коронавируса?

- С одной стороны, именно их затрагивает более строгий режим самоизоляции. С введением ограничительных мер возникла ситуация - пожилые люди стали социально и физически оторваны от своей семьи, а для многих семья, общение с подрастающим поколением - это смысл жизни. Однако каждый кризис несет в себе новые возможности. Пандемия коронавируса способствовала переходу на дистанционное общение. Для них стало просто необходимо использовать компьютерные технологии. Следует подчеркнуть, что интернет становится для пенсионеров средством коммуникации, формой проведения досуга, покупки товаров и услуг с доставкой на дом, оплаты коммунальных услуг и т.д.

- Я знаю, что в Москве существует учебное заведение для пенсионеров. Частое ли это явление и поступают ли они в наши университеты?

- Университеты «третьего возраста» создаются на базе и по инициативе различных общественных, некоммерческих организаций. Не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Архангельске, Казани, Калининграде. По данным общественной организации «Союза пенсионеров России», при ее поддержке в настоящее время университеты «третьего возраста» функционируют примерно в 40 регионах РФ.

- Исходя из прошлого вопроса, хочется узнать, какие самые распространенные стереотипы о пенсионерах существуют?

- Стереотипов, на самом деле, много, но не все они подходят под конкретные группы людей. Бывают пенсионеры, которые и после 60 лет ведут очень активный образ жизни, а бывает, что наоборот.

Поэтому активный пожилой человек — это человек, который ощущает, что он живет достойной жизнью, несет ответственность за свою жизнь и распоряжается ею. Он ощущает свои возможности и готов их реализовывать. Это человек, который всегда открыт для новых знаний, готов учиться, развиваться, при этом также готов делиться собственными знаниями, опытом

Наступление пенсионного возраста – очередной этап в жизни каждого из нас, естественный необратимый процесс. Нас пугает наступление старости только лишь потому, что нам неизвестно, что будет дальше. Именно от того, какие мы имеем представления о старости, как относимся к процессу старения, во многом будет зависеть наше самочувствие и качество жизни в этот период.

- В продолжение о стереотипах. Как часто пожилым людям приходится сталкиваться с эйджизмом от молодого поколения и можно ли с этим бороться?

- Это в принципе глобальное явление. В одних странах эйджизм чуть менее распространен в других - чуть более, но в целом дискриминация пожилых людей наблюдается везде, что, конечно, парадоксально, потому что численность пожилых людей год от года увеличивается. Представьте себе, что эта растущая социальная группа подвергается дискриминации.

Эйджизм ведет к ухудшению физического и психического здоровья, снижению качества жизни пожилых людей, социальной изоляции, преждевременной смерти.

Как бороться? Помимо законодательных инициатив, необходимо новое понимание старения среди всех поколений. С этой целью следует проводить информационно- разъяснительные мероприятия, благодаря которым люди становятся более отзывчивыми и начинают понимать, в чем заключались их заблуждения, мероприятия с участием представителей разных поколений, благодаря которым изживаются предрассудки.

- Праздник призван оказать внимание своим мамам, бабушкам, как лучше всего это сделать молодому поколению?

Задав этот вопрос, я не мог ожидать такой реакции. У человека, еще минуту назад веселого, начал дрожать голос, наворачиваться слезы на глазах. И это – те чувства, которые буквально кричат, что это нужно делать прямо сейчас, но не только в праздник, а каждый день, потому что однажды может быть уже поздно.

- В первый день октября во всем мире принято звонить своим бабушкам и дедушкам, мамам и папам, чтобы просто в очередной раз сказать им, как сильно вы их любите, и поделиться последними новостями. Можно зайти в гости или пригласить к себе.

Понимаете, внимание и уважение пожилым людям необходимо не по праздникам, а ежедневно. Однажды, во время интервью пожилой мужчина 80 лет сказал: «Концерты, поздравления, обещания в день праздника - это пиар-ход, ведь когда праздник проходит, наступают будни. И все - как будто ничего не было. Забыты пенсионеры. И все как всегда».

Если вы в этот день раньше никогда не звонили и не проявляли внимания, то и не звоните, так вы сделаете только хуже.

- У вас сейчас есть возможность обратиться ко всем бабушкам и дедушкам, что им скажете перед праздником?

- День пожилого человека – это день бесконечно дорогих нам людей, день человеческой мудрости, зрелости и душевной щедрости, качеств, которыми наделены люди, имеющие за плечами немалый жизненный путь.

Дорогие наши, от всей души желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, душевного равновесия, неугасающего интереса к жизни, тепла, любви и уважения родных и близких людей!

***

ИА «Пенза-Пресс» присоединяется ко всем поздравлениям и просит пенсионеров не забывать о своем здоровье, вести активный образ жизни, тем более сейчас, в период пандемии коронавирусной инфекции.