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01.10.2021г.
Олег Мельниченко вручил награды призерам чемпионата «Молодые профессионалы»

Олег Мельниченко вручил награды призерам чемпионата «Молодые профессионалы»

Пт, 01.10.21 13:39
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1 октября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко встретился с призерами финала национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» и их тренерами.

Перед торжественной церемонией награждения он осмотрел мастерские Пензенского колледжа архитектуры и строительства, где проходило мероприятие. Главе региона показали современное оборудование, на котором ребята занимаются моделированием и создают свои проекты. Мастерские созданы в рамках нацпроекта «Образование».

Затем Олег Мельниченко поздравил студентов и педагогов с заслуженными наградами.

«У нас в регионе около 25 000 человек являются студентами профессиональных образовательных учреждений. Каждый год 5000 выпускаются и приходят работать на предприятия. Одна из главных проблем экономики - это даже отсутствие даже не финансовых ресурсов, а кадров. Потому что даже при наличии первого, но отсутствии второго ни одна задача не может быть решена. Вы выбрали себе профессию, направление в жизни, вы встали на путь формирования себя как профессионалов, и очень приятно, что вы участвуете в международных конкурсах по стандартам WorldSkills», - сказал он.

Губернатор вручил благодарности преподавателям в рамках празднования Дня профобразования, а также денежные сертификаты призерам и лауреатам чемпионата. Представители Пензенской области выступали в номинациях: «Поварское дело», «Туризм», «Бухгалтерский учет», «Банковское дело», «Архитектура» и «Физическая культура, спорт и фитнес». Студенты региона привезли две серебряных медали и четыре медальона за профессионализм. За «серебро» предусмотрено денежное поощрение в 50 000 рублей, за медальоны - 30 000 рублей.

Впечатлениями от участия в конкурсе с журналистами поделились обладательницы медальонов Александра Шакирова и Варвара Фомина. Девушки соревновались в номинации «Туризм».

«К финалу готовились долго, практически весь учительский состав помогал в этом, готовились в индивидуальном формате, просматривали много заданий. Так как мы ездили первый раз, то имели небольшое представление о конкурсе. Задания оказались не такими сложными, так как подобные мы решали, когда готовились», - отметила Александра.

Задания были поделены на три модуля. Девушкам нужно было подобрать тур соответственно заявке путешественника, создать тур самим, написать аннотацию к нему на иностранном языке и разработать программу продвижения.

«Это было волнительно, неописуемый опыт. Сложно было усвоить столько информации за такой короткий срок, но мы справились и получили большой заряд эмоций», - считает Варвара.

Их педагог Анна Беренштейн отмечает, что довольна результатом второкурсниц.

Движение WorldSkills - эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств. Под его эгидой проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты, континентальные первенства. Участники совершенствуют свои навыки, соревнуясь по нескольким блокам профессий.

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01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
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06.09.2021 17:19
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28.08.2021 09:00
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