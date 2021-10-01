Олег Мельниченко вручил награды призерам чемпионата «Молодые профессионалы»

Перед торжественной церемонией награждения он осмотрел мастерские Пензенского колледжа архитектуры и строительства, где проходило мероприятие. Главе региона показали современное оборудование, на котором ребята занимаются моделированием и создают свои проекты. Мастерские созданы в рамках нацпроекта «Образование».

Затем Олег Мельниченко поздравил студентов и педагогов с заслуженными наградами.

«У нас в регионе около 25 000 человек являются студентами профессиональных образовательных учреждений. Каждый год 5000 выпускаются и приходят работать на предприятия. Одна из главных проблем экономики - это даже отсутствие даже не финансовых ресурсов, а кадров. Потому что даже при наличии первого, но отсутствии второго ни одна задача не может быть решена. Вы выбрали себе профессию, направление в жизни, вы встали на путь формирования себя как профессионалов, и очень приятно, что вы участвуете в международных конкурсах по стандартам WorldSkills», - сказал он.

Губернатор вручил благодарности преподавателям в рамках празднования Дня профобразования, а также денежные сертификаты призерам и лауреатам чемпионата. Представители Пензенской области выступали в номинациях: «Поварское дело», «Туризм», «Бухгалтерский учет», «Банковское дело», «Архитектура» и «Физическая культура, спорт и фитнес». Студенты региона привезли две серебряных медали и четыре медальона за профессионализм. За «серебро» предусмотрено денежное поощрение в 50 000 рублей, за медальоны - 30 000 рублей.

Впечатлениями от участия в конкурсе с журналистами поделились обладательницы медальонов Александра Шакирова и Варвара Фомина. Девушки соревновались в номинации «Туризм».

«К финалу готовились долго, практически весь учительский состав помогал в этом, готовились в индивидуальном формате, просматривали много заданий. Так как мы ездили первый раз, то имели небольшое представление о конкурсе. Задания оказались не такими сложными, так как подобные мы решали, когда готовились», - отметила Александра.

Задания были поделены на три модуля. Девушкам нужно было подобрать тур соответственно заявке путешественника, создать тур самим, написать аннотацию к нему на иностранном языке и разработать программу продвижения.

«Это было волнительно, неописуемый опыт. Сложно было усвоить столько информации за такой короткий срок, но мы справились и получили большой заряд эмоций», - считает Варвара.

Их педагог Анна Беренштейн отмечает, что довольна результатом второкурсниц.

Движение WorldSkills - эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств. Под его эгидой проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты, континентальные первенства. Участники совершенствуют свои навыки, соревнуясь по нескольким блокам профессий.