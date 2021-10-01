В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах

Жительница Пензы написала в аккаунт губернатора Олега Мельниченко в соцсети по поводу того, что облик города портят многочисленные рекламные конструкции.

На обращение ответили с аккаунта рекламной службы города Пензы. Представители организации пояснили, что билборды установлены по утвержденной схеме и договоры на использование выданы на 7 лет.

«Договоры были заключены по результатам проведения открытых конкурсов. Основная масса заканчивается в 2022-2023 годах. Администрацией города Пензы разрабатывается проект внесения изменений в схему размещения рекламных конструкций, в соответствии с которым будет сокращено количество магистральных щитовых конструкций после истечения сроков действия договоров», - сообщили в городской рекламной службе.

Стоит отметить, что проблема билбордов актуальна для большинства городов нашей страны. В ряде отказались от них либо свели их количество к минимуму. При посещении Пензенской области 1 сентября на проблему большого количества рекламных конструкций указала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

«Где вы видели, в каком цивилизованном городе такие огромные билборды, которыми вы заставили весь город? Они же облик города уродуют», - цитирует Матвиенко ТАСС.