Пьяный никольчанин обматерил полицейского и вымогал деньги у пожилой пары

34-летнего жителя города Никольска Пензенской области осудили за разбой с угрозами и оскорбления в адрес сотрудника полиции.

Как сообщает региональное СУ СКР, рано утром 8 ноября 2020 года в Никольске мужчина в нетрезвом состоянии незаконно проник в тамбур жилого дома, где напал на пожилого хозяина и начал избивать, требуя деньги и угрожая убийством.

На шум со второго этажа спустилась супруга потерпевшего. Никольчанин избил и ее, после чего продолжил наносить удары мужчине. Пенсионерке удалось нажать на тревожную кнопку, находившуюся в доме, и через несколько минут на сигнал прибыли сотрудники Росгвардии. Они задержали мужчину, совершившего разбойное нападение. Затем пьяный никольчанин принялся оскорблять полицейского нецензурными выражениями.

В ходе предварительного следствия мужчина находился под стражей. Суд назначил ему семь лет и два месяца лишения свобода в колонии строгого режима.