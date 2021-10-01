В Пензенской области температура 2 октября упадет до нуля

В региональном ГУ МЧС рассказали, какой будет погода в Пензенской области 2 октября.

По данным Гидрометцентра, ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ночью в ряде районов прогнозируют туман с видимостью 500 метров и менее.

Будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура ночью упадет до нуля, днем воздух прогреется до +9-14 градусов.

Инспекторы просят водителей в туманную погоду правильно выбирать скоростной режим, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Кроме того, стоит избегать резких маневров и перестроений. Не нужно забывать про использование противотуманных фар. При приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам необходимо заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора. Пешеходам необходимо также быть осторожнее и внимательнее.



