Олег Ягов встретился с участниками молодежных форумов

Врио первого заместителя председателя правительства Олег Ягов и спикер пензенского парламента Валерий Лидин провели встречу с молодыми активистами, победившими в грантовых конкурсах.

Он напомнил, что, по поручению губернатора Олега Мельниченко, суммы грантов удвоят за счет средств регионального бюджета.

По данным пресс-центра областного правительства, два пензенских студента выиграли гранты на реализацию своих творческих проектов в рамках фестиваля «Таврида-ART»: Марат Мухамадияров – 1 млн 370 тыс. рублей с проектом «Школа короткометражного кино «ОКО ФИЛЬМ» и Полина Желтякова – 550 тыс. рублей с проектом «Музыка активной молодежи».

Также пензенцы участвовали в форумах «Территория смыслов» и «iВолга».

Всего в рамках форума на грантовый конкурс было подано 38 проектов от пензенских участников, два из которых выиграли грант: Руслан Кондратьев - 700 тыс. рублей на реализацию проекта «Школа робототехники в районах Пензенской области «Роботрек» и Илья Купцов – 1 млн 100 тыс. рублей на проект «Познавая Сурский край: Школа информационного волонтерства в сфере туризма».

Также по итогам форума «Выше Крыши» Мария Шаранова выиграла грант в 61 000 рублей на реализацию проекта «Иммерсивная выставка «Песнь зубатых китов».

10 и 11 ноября в онлайн-режиме запланировано проведение форума «Волга-Янцзы». В нем будут участвовать 20 пензенцев.