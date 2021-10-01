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Олег Ягов встретился с участниками молодежных форумов

Олег Ягов встретился с участниками молодежных форумов

Пт, 01.10.21 14:03
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Врио первого заместителя председателя правительства Олег Ягов и спикер пензенского парламента Валерий Лидин провели встречу с молодыми активистами, победившими в грантовых конкурсах.

Он напомнил, что, по поручению губернатора Олега Мельниченко, суммы грантов удвоят за счет средств регионального бюджета.

По данным пресс-центра областного правительства, два пензенских студента выиграли гранты на реализацию своих творческих проектов в рамках фестиваля «Таврида-ART»: Марат Мухамадияров – 1 млн 370 тыс. рублей с проектом «Школа короткометражного кино «ОКО ФИЛЬМ» и Полина Желтякова – 550 тыс. рублей с проектом «Музыка активной молодежи».

Также пензенцы участвовали в форумах «Территория смыслов» и «iВолга».

Всего в рамках форума на грантовый конкурс было подано 38 проектов от пензенских участников, два из которых выиграли грант: Руслан Кондратьев - 700 тыс. рублей на реализацию проекта «Школа робототехники в районах Пензенской области «Роботрек» и Илья Купцов – 1 млн 100 тыс. рублей на проект «Познавая Сурский край: Школа информационного волонтерства в сфере туризма».

Также по итогам форума «Выше Крыши» Мария Шаранова выиграла грант в 61 000 рублей на реализацию проекта «Иммерсивная выставка «Песнь зубатых китов».

10 и 11 ноября в онлайн-режиме запланировано проведение форума «Волга-Янцзы». В нем будут участвовать 20 пензенцев.

Источник фотографии: https://pnzreg.ru/news/society/341204/
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01.10.2021 13:05
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01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
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08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
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28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
Топ-15 мифов о вакцинации от коронавируса
23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
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16.08.2021 19:16
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06.08.2021 10:01
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