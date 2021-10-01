Пензенцам рассказали, как принять участие в переписи населения

С 15 октября по 14 ноября в Пензенской области пройдет всероссийская перепись населения. Жителям региона предложат три варианта, как принять в ней участие.

Так, по данным Пензастата, можно будет самостоятельно заполнить электронный лист на портале «Госуслуги». Другой вариант – дождаться переписчика дома. Третий способ – прийти на специальные участки, которые будут расположены в том числе во многофункциональных центрах «Мои документы».

«Во всех случаях не нужно показывать никаких документов, все будет записано с ваших слов», - подчеркивают в Пензастате.

Напомним, с 24 сентября жители Пензенской области могут обратиться по интересующим их вопросам на «горячую линию» (0+) переписи населения 8-800-707-20-20. Она работает с 9:00 до 21:00 ежедневно.

