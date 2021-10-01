Желание сэкономить на покупке щенка корги обернулось для пензячки потерей 44 тысяч

41-летняя пензячка обратилась в полицию с заявлением о том, что стала жертвой мошенников.

Женщина пояснила, что на сайте «Авито» увидела объявление о продаже щенка за две тысячи рублей. Отметим, что, по информации из открытых источников, стоимость щенка данной породы варьируется от 30 до 80 тысяч.

Пензячка связалась с продавцом в мессенджере, и тот пояснил, что животное находится в другом регионе и нужно оформить его доставку через специальный сервис. Затем прислал ссылку, перейдя по которой, женщина ввела реквизиты своей банковской карты и оплатила покупку. После этого она обнаружила, что с ее счета списали 44 тысячи, и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

«При использовании интернет-сервисов для поиска или предложения товаров и услуг используйте для общения с потенциальными продавцами и покупателями только официальные приложения! Такие сервисы, как «Авито» и «Юла», при использовании собственных приложений для общения между участниками сделками блокируют возможность пересылки пользователями любых ссылок, чтобы исключить возможность мошенничества в отношении клиентов. Поэтому обманщики пользуются для переписки с потенциальными жертвами другими мобильными приложениями (например, WhatsApp, Viber), чтобы присылать им обманные ссылки. Поэтому ни в коем случае не переходите по ссылкам, которые присылают вам незнакомые люди!» - призывают в региональном УМВД.