Пензенцам предлагают определить процент жира в организме

Как сообщает пресс-центр облправительства, акция пройдет 4, 5, 6 и 8 октября на территории торгового центра «Коллаж» с 12 до 16 часов. 7 октября она состоится на территории бассейна «Дельфин» в селе Засечном с 11 до 14 часов.

Каждый желающий сможет провести анализ состава тела, узнать свой биологический возраст и оценить риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, почек, печени, суставов и т.д. Проведение процедуры противопоказано при наличии кардиостимулятора и беременности.

В Пензенской области за 8 месяцев 2021 года избыточную массу тела выявили у 35,5% лиц, которые прошли профилактический медосмотр и диспансеризацию. Среди лиц трудоспособного возраста этот показатель составляет 24%.