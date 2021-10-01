Президент России освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена

На официальном портале правовой информации опубликовали указ президента России Владимира Путина об освобождении Анны Кузнецовой от должности детского омбудсмена в связи с ее избранием в Госдуму.

«Освободить Кузнецову Анну Юрьевну от должности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в связи с ее избранием депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва», - сообщается в документе.

Напомним, уроженка Пензы Анна Кузнецова входила в пятерку лидеров предвыборного списка партии «Единая Россия». Ранее она приняла предложение президента курировать в Госдуме вопросы защиты семьи и детей, сообщает ТАСС. В аппарате детского омбудсмена уточнили, что пока решения о кандидатуре нового уполномоченного нет.