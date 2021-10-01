Олег Мельниченко: «Укладка асфальта в рамках нацпроекта завершена на 99%»

1 октября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Instagram-аккаунте сообщил о завершении в регионе работ по укладке асфальта в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«По нацпроекту «БКД» укладка асфальта завершена на 99%. Повышение безопасности дорожного движения – важная задача, которую продолжим решать!» - отмечается в Stories.

Ранее Олег Мельниченко сообщал о выделении дополнительно 400 млн рублей из федерального бюджета на дорожные работы. Совокупно на эти цели за год направят 9 миллиардов рублей – на треть больше, чем было выделено в 2020-м.