Спасатели не смогли найти потерявшегося в лесу городищенского грибника

На сайте пензенского поисково-спасательного центра появилась информация о поисках грибника, который потерялся в лесу в Городищенском районе.

В центре сообщили, что поиски велись с 28 по 30 сентября в лесу, прилегающем к дороге «Городище - Никольск». Пропавшего искали представители полиции, федеральной противопожарной службы, поискового отряда «Лиза Алерт», родственники мужчины. Но, к сожалению, поиск не увенчался успехом.

Напомним, чтобы не заблудиться в лесу, стоит соблюдать следующие правила:

- отправляясь в лес, всегда сообщать своим близким, друзьям или соседям о месте, в которое вы направляетесь;

- изучите заранее место на карте;

- заранее с товарищами или родными определите место стоянки и время возвращения;

- не уходите далеко от дороги или железнодорожных путей;

- не заходите далеко вглубь незнакомого леса;

- посещайте лес в яркой и броской одежде - так в случае беды вас будет легче обнаружить спасателям.