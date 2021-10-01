В пензенском минздраве назвали возможную дату начала вакцинации подростков

Врио заместителя министра здравоохранения Марина Воробьева в эфире телеканала «Россия 24. Пенза» рассказала, когда в регионе могут начать прививать от коронавируса детей.

По ее словам, сейчас пензенское министерство ожидает официальной регистрации препарата, который разработан национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, как и «Спутник V».

«Производилась достаточная выборка, чтобы сделать выводы о том, что вакцина для подростков безопасна и применять ее можно без каких-либо серьезных противопоказаний, учитывая непереносимость компонентов вакцины и тяжелые аллергические заболевания вроде отека Квинке в анамнезе. Если есть такие моменты, то желательно не вакцинировать подростков. В остальных случаях они могут быть вакцинированы. Вакцина показала себя хорошо, много антител формируется.

Сейчас мы ждем только регистрацию на уровне Минздрава, и если все документы будут подписаны, то в ближайшее время, ближе к ноябрю-декабрю, мы уже будем иметь возможность вакцинировать подростков», - пояснила Марина Воробьева.

Она также отметила, что во многих странах Европы уже давно вакцинируют подростков и даже начали прививать детей младше 12 лет.

«Защитить детей, самое важное и главное, что у нас есть, - я думаю, это правильно», - сказала врио замминистра.

Ранее стало известно о том, что в торговых центрах Пензы вводят «входной фильтр» из-за ухудшения эпидситуации. В регионе фиксируется рост количества смертей от коронавируса, в том числе среди лиц моложе 60 лет. Также увеличивается количество вызовов скорой помощи и число ковидных больниц. Пензенцев призывают проявить сознательность и привиться.



