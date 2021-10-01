Определены отрасли с наибольшим ростом зарплат за 10 лет

Эксперты университета им. Г.В. Плеханова на основании данных Росстата составили топ-5 отраслей по наибольшим темпам роста оплаты труда за последние десять лет. Значительнее всего – на 283,6% - увеличился заработок в секторах, связанных с производством еды.

Как сообщают «Известия», на втором месте — здравоохранение и социальные услуги (рост на 277,1%). Толчком для роста зарплат в этой сфере стал майский указ президента 2012 года, а также региональные программы поддержки и развития здравоохранения, нацпроект «Здравоохранение».

Сфера образования – на третьем месте по темпам роста зарплат (на 266%). На увеличение доходов преподавателей оказали влияние стимулирующие выплаты, индексация зарплаты, а также нацпроект «Образование». В топ-5 вошли также металлургическое (на 257,3%) и химическое производство (на 242,6%).