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В Пензе подошло к концу первенство города по регби среди юношей

В Пензе подошло к концу первенство города по регби среди юношей

Пт, 01.10.21 21:46
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В Пензе прошло открытое первенство города по регби среди спортсменов 2008-2009 годов рождения. В турнире приняли участие семь команд из областного центра, а также гости из Саранска.

Открытое первенство города по регби прошло по упрощенным правилам. Ворот на поле нет, набирать очки можно только попытками. А потому хочешь - не хочешь, а нужно идти в борьбу, которой в этом виде спорта и так огромное количество.

«В этом возрасте надо именно учиться двигаться с мячом, передавать его, сохранять, почувствовать игру. Размера поля такой, чтобы они тоже не уставали, потому что в день по две игры выходит, чтобы они физически не перегружались. Они играют с таким желанием, что мы даже немножко побаиваемся, потому что такая ответственность у них, такое желание друг друга обыграть», - рассказал главный судья открытого первенства города Пензы по регби среди юношей Андрей Бачурин.

В первенстве Пензы по регби среди спортсменов 2008-2009 годов рождения приняли участие семь команд. Шесть коллективов представляли областной центр, а еще одна дружина приехала из столицы Мордовии. Воспитанники клуба «Локомотив-Саранск» начали заниматься лишь полгода назад, а потому для многих ребят это был первый соревновательный опыт.

«На тренировках мы хотя бы знаем, кто и как бегает, кто и что делает, а здесь - абсолютно новые люди и сложнее. Ни одного матча не выиграли, но у нас еще есть время тренироваться», - прокомментировал игрок команды «Локомотив-Саранск» Илья Третьяков.

В решающем матче сошлись две городские команды - «Драконы» и «Арбековские Тигры». По ходу матча последние были в роли отстающих, но в концовке встречи сравняли счет, а перед самым финальным свистком занесли чемпионскую попытку.

«Даже пока не верится, было очень сложно. Это сделал не только я, но и вся наша команда, наша общая победа», - прокомментировал игрок команды «Арбековские тигры» Даниил Гончарук.

«Это у нас первое место, как бы странно не звучало, за три года. Эмоции переполняют. Мы очень радовались даже когда прошли в финал, потому что этого давно не получалось», - отметил игрок команды «Арбековские тигры» Дмитрий Никишин.

По итогам турнира лучшие юные регбисты войдут в состав сборной города и скоро начнут подготовку к соревнованиям уже всероссийского уровня, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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