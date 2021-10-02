Футбольный клуб «Зенит» из Пензы второй матч подряд поделил очки с соперниками

Пензенский «Зенит» поделил очки с белгородским «Салютом» в домашнем матче Национального первенства по футболу.

В первой половине встречи у хозяев поля было немало моментов для того, чтобы открыть счет, но голкипер гостей действовал безошибочно. Основные события развернулись уже после перерыва. Начало второго тайма осталось за «Салютом». В одном из эпизодов «сине-бело-зеленых» выручила штанга, а на 57 минуте мяч все-таки влетел в ворота Алексея Балагана. Но уже через десять минут Даниил Коноплев восстановил равновесие.

В концовке матча после того, как гости остались в меньшинстве, хозяева поля были близки к тому, чтобы вырвать победу, но голкипер белгородцев сумел сохранить для своей команды ничейный результат - 1:1.

Следующий матч «Зенит» проведет 4 октября на выезде против лидера турнирной таблицы - саратовского «Сокола», сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.