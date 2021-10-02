Пензенский художник стал победителем регионального этапа фестиваля стрит-арта ПФО

Хорошими делами прославиться легко. Это доказал уличный художник Никита Романов. Он стал победителем регионального этапа фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «Форм-Арт».

В Пензе стало еще на один объект стрит-арта больше. На лицевой стороне Социально-педагогического колледжа с недавних пор красуется девушка с длинной косой, которая смотрит в зеркало, а видит цифровое будущее. Подсказка, что этим хотел сказать автор, кроется в названии картины - «Вчера и завтра». В цифрах на одном полотне Никита Романов зафиксировал исторический период длиною в 400 лет.

«Было бы интересно, допустим, в 2063 году дожить до этого времени, пройти мимо и увидеть, насколько различается наши сегодняшние представления о будущем с тем, что будет. Тут получается, что прошлое держит в руках свое будущее», - пояснил художник Никита Романов.

Изначально рисовать эту картину Никита Романов планировал на стене другого здания. Но собственник объекта стал затягивать творческий процесс излишними согласованиями и, чтобы уложиться в сроки, обозначенные организаторами фестиваля «Форм-Арт», был выбран Социально-педагогический колледж. На все про все у молодого художника ушла почти неделя. И теперь есть все шансы на то, чтобы красочное полотно улицезрели не только пензенцы, но и жители других регионов Поволжья. Все зависит от решения конкурсного жюри.

Итоги фестиваля подведут в октябре, после завершения голосования. Кстати, в нем смогут поучаствовать как эксперты, так и общественность, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.