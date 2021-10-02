Возле здания пензенской прокуратуры появилась аллея из лип

В сквере возле здания региональной прокуратуры появилась аллея. Саженцы лип высадили работники учреждения. Акцию приурочили к 300-летнему юбилею федерального ведомства, который будет отмечаться в начале 2022 года.

«Очень отрадно, что такое важное общественное событие, как 300-летие прокуратуры России будет отмечаться таким живым подарком городу. Я уверен, что эти саженцы через несколько лет будут достойным видом этой улицы, и все будут с удовольствием находиться здесь», - отметил и. о. главы администрации города Пензы Сергей Волков.

«Я надеюсь, что пройдет много времени, наверное, большинство из нас уже не будут работать, в том числе и в прокуратуре субъекта, но липы наши будут расти, цвести и радовать глаз жителей города Пензы и сотрудников прокуратуры, которые будут работать после нас», - прокомментировала главный прокурор Пензенской области Наталья Кацерова.

В акции приняли участие несколько десятков сотрудников областной прокуратуры, включая ее руководителя. Здесь также заложили памятный камень с табличкой, где указано, в честь какого события была обустроена эта аллея, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.