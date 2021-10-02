4:23
02.10.2021г.
Возле здания пензенской прокуратуры появилась аллея из лип

Возле здания пензенской прокуратуры появилась аллея из лип

Сб, 02.10.21 03:26
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В сквере возле здания региональной прокуратуры появилась аллея. Саженцы лип высадили работники учреждения. Акцию приурочили к 300-летнему юбилею федерального ведомства, который будет отмечаться в начале 2022 года.

«Очень отрадно, что такое важное общественное событие, как 300-летие прокуратуры России будет отмечаться таким живым подарком городу. Я уверен, что эти саженцы через несколько лет будут достойным видом этой улицы, и все будут с удовольствием находиться здесь», - отметил и. о. главы администрации города Пензы Сергей Волков.

«Я надеюсь, что пройдет много времени, наверное, большинство из нас уже не будут работать, в том числе и в прокуратуре субъекта, но липы наши будут расти, цвести и радовать глаз жителей города Пензы и сотрудников прокуратуры, которые будут работать после нас», - прокомментировала главный прокурор Пензенской области Наталья Кацерова.

В акции приняли участие несколько десятков сотрудников областной прокуратуры, включая ее руководителя. Здесь также заложили памятный камень с табличкой, где указано, в честь какого события была обустроена эта аллея, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
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22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
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