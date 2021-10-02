У пензенского предпринимателя подчиненный угнал машину и попал на ней в ДТП

В полицию Пензенского района обратился индивидуальный предприниматель, который рассказал, что у него угнали автомобиль и совершили на нем ДТП. Виновника удалось вычислить через несколько дней.

«Я позвонил рабочим, где все сказали, что они уже спят дома, автомобиль уже на производственной территории и они на нем ночью не ездили», - рассказал потерпевший.

Об аварии с участием «Газели», которая находится в собственности предпринимателя, ему сообщили сотрудники ГИБДД. Поврежденный автомобиль был брошен возле дома на проспекте Строителей. Оказалось, что машину с производственной площадки ночью угнал один из сотрудников предприятия. С места ДТП 42-летний пензенец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, скрылся.

«Мужчина вину свою признал и в содеянном раскаялся. По его словам, на данном автомобиле он хотел доехать до дома. Транспортное средства в настоящее время возвращено законному владельцу. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 1 статьи 166 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», - сообщила дознаватель УМВД России по Пензенскому району Ольга Шакирзянова.

Выяснилось так же, что после угона «Газели» злоумышленник похитил из гаража своего работодателя электроинструменты. Их обнаружили по месту жительства подозреваемого. По данному факту потерпевший также написал заявление в полицию, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.