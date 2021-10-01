В каких районах Пензенской области отключат электричество. Список

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» ремонтных работ с 4 по 24 октября будет приостановлено электроснабжение в ряде районов области.





4 октября с 9:00 до 17:00

Пачелмский район:

п. Титово (ул. Октябрьская, Советская, Степная, Шоссейная, Урицкого, Молодежная, Центральная, Ленина)

с. Решетино (ул. Советская, пер. Школьный, Зеленая).

5 октября с 9:00 до 17:00

Наровчатский район:

с. Подлесное (ул. Подлесная);

с. Казенчик (ул. Нагорная);

с. Б. Кирдяшево (ул. Садовая, Центральная, Сельская, Молодежная, Луговая);

с. М.Колоярчик (ул. М.Колоярчик);

д. Барабановка (ул. Барабановка).

Пачелмский район:

п. Титово (ул. Октябрьская, Советская, Степная, Шоссейная, Урицкого, Молодежная, Центральная, Ленина)

с. Решетино (ул. Советская, пер. Школьный, Зеленая).

6 октября с 9:00 до 17:00

Спасский район:

с. Абашево (ул. Чернышова).

11 октября с 9:00 до 17:00

Лунинский район:

с. Кутля (ул. Максима Горького);

12 октября с 9:00 до 17:00

Лунинский район:

с. Сытинка;

с. Тоузаково;

с. Головочевка;

13 октября с 9:00 до 17:00

Лунинский район:

с. Засурское;

14 октября с 9:00 до 17:00

Лунинский район:

с. Ломовка (ул. Школьная);

15 октября с 9:00 до 17:00

Лунинский район:

с. Ломовка (ул. Титова);

18 октября с 9:00 до 17:00

Бековский район:

п. Беково (ул. Набережная, Проезд Набережный, Первомайская).

Белинский район:

с. Невежкино (ул. Ежкова)

п.Веселый (ул. Хуторская)

с. Старая Каштановка (ул. Новая, Старая).

Бессоновский район:

с. Грабово (ул. 2-я Совхозная, Автомобильный проезд, Грибова, Западная поляна, Западный проезд, 2-я Засурская, Кармишина, Колхозная, Лесная, 2-я Лесная, Мелиораторов, Молодежная, Нагорная, Ново-Западная, пер.Полевой, Полевая, 2-я Полевая, Придорожная. Рабочая, Речная, 2-я Речная, Советская, Совхозная, 2-я Совхозная, Степная, Строителей, Шоссейная, Южная, 2-я Южная);

с.Чемодановка (Верхняя, Генералова, Дружбы, Епифанова, Западная, Заречная, Комсомольская, Кузнецова, Набережная, 1-4 Новая, Овражная, пер.Кленовый, Садовая, 1-4 Строителей, с/т Инра).

Вадинский район:

с. Ключи (ул. Пролетарка, Шведская);

с. Богородск (ул. Капказ, Барышовка, Арапщина).

Городищенский район:

п.Стеклозавод (ул.Овражная, Рабочая, Шкафтинска);

с.Вышилей (ул.Молодежная, ул Магиловка, Центральная);

с.Лопатино (ул. Нагорная);

с.Ср.Елюзань (ул.Вахитова, Складская, Нижняя, Первомайская, Заречная, Адикаева, Г.Тукая, Матросова, Овражная, Солидарности, Солнечная, Восточная, Луговая, Нагорная, М.Джалиля, Маяковского, Курмыш, Луначарского, Проточная, Бригадная, Лермонтова, Новобольничная, Радишева, Придорожная 2-я, Придорожная 1-я, Совхозная, Учительская, Г.Камала, Престижная, Калинина, Полевая, Озерная, Песочная, 50 лет Победы, Зеленая, Шоссейная, М.Гафури, Северная).

Иссинский район:

с. Бекетовка (ул. Центральная).

Каменский район:

г. Каменка (ул. Паршина, Мичурина );

д. Кургановка (ул. Центральная, Молодежная, Верхний порядок, Нижний порядок);

с. П. Арчада (ул. Драгунова, Заречная, Трудовая, Центральная, Луговая, Первомайская);

с. Головинщино (ул. Центральная, Пугачева, Белинская, Советская, 1-я Набережная, Трудовая, Октябрьская, Чернышевского, Коллективная, Школьная);

с. Кевда-Мельситово (ул. Базарная, Советская, Первомайская, Коммунистическая, Набережная, 50 лет Октября, Ленина, Чапаева, Мичурина, Белинская, Колядина, Кирова, М. Горького, Центральная, Комсомольская, Молодежная);

с. Федоровка (ул. Центральная, Базарная, Студенецкая, Майданская, Федоровская, Елшанка, Нижний порядок, Верхний порядок);

с. Тулытьба (ул. Новая, Лесная, Большая);

с. Крыловка (ул. Гусевка, Майская, Молодежная);

с. Мочалейка (ул. Удай-оч, Рамай-тау, Сыяну, Кырманаш, Каштановка, Финская, Миллионная);

с. Телятино (ул. Ахын-Оч, Адий-Оч, Кушкин-Оч);

с. Владыкино (ул. Больничная гора, Низовка, Красавка, Молодежная, Касьяновка, Овчарка, Пятиговка, Малая Булановка, Большая Булановка, Центральная);

д. Ключи (ул. Центральная);

с. Соболевка (ул. Гореловка, Порядочная, Школьная, Ивановка);

д. Бессоновка (ул. Зеленая, Кустовка);

порядок);

с. Александровка (ул. Райская, Бухарская);

c.Усть-Атмис (ул. Центральная, Садовая, Молодежная, Луговая, Зеленая).

Камешкирский район:

с. Лапшово (ул. Лапшова, Молодежная, Новоозерская, Овражная, Родниковая, Староозерская, Строительная, Центральная);

с. Дмитриевка (ул. Дачная, Подгорная).

Колышлейский район:

с.Трескино (ул. Мира, ул. Гагарина, ул. Свободы, ул. Советская, ул. Колхозная, ул. Транспортная, ул. Заречная);

п.Родниковский (ул. Мира, Центральная, Солнечная);

п.Колышлей (ул. Задорожная, Западная, Химиков, Островского, Маяковского, Восточная, Северная, Садовая, Светлая, Солнечная, Пацаева, Калинина, Титова, Советская, Терешкина, Свободы, Остапенко, Октябрьская, Лесная, Полевая, Парковая, Коммунальная, Профтехобразования, Гагарина, Пензенская, Белинского, Рабочая);

с.Телегино (ул. Центральная, Почтовая);

с.Хопер (ул. Октябрьская, Центральная, Садовая);

д.Чубаровка (ул. Дачная, Лачиновская, Глазунова, Луговая);

с.Пановка (ул. Советская, Набережная, Московская);

д.Апраксино (ул. Садовая, Центральная);

д.Плещеевка (ул. Первомайская, Садовая);

д.Кайсаровка (ул. Дачная, Садовая);

с.Катковка (ул. Зеленая, Молодежная, Овражная, Садовая);

с.Старая Потловка (ул. Центральная, Луговая, Набережная);

с.Названовка (ул. Восточная, Красный курган, Мира, Пензенская).

Кузнецкий район:

c. Махалино (ул. 1 Западная, 2 Западная, 3 Западная);

с. Прогресс (ул. Центральная, Молодежная);

с. Старый Кряжим (ул. Нагорная);

с. Бестянка (ул. Молодежная, Центральная, пер. Молодежный);

п. Евлашево (ул. Совхозная, Гагарина, пер. Центральный).

Лопатинский район:

с. Козловка (ул. Советская).

Малосердобинский район:

с. Малая Сердоба (ул. Гагарина, Комарова, Чапаева, Комсомольская, П. Коммуны, М.Горького, Гладкова, Буденого).

Мокшанский район:

Ст. Рамзай (ул. Привокзальная, Железнодорожная);

п. Трудовик (ул. Лесная);

с. Рамзай (ул. Яковка, Ухтинка, Алексеевка, Загоскина, Хлебиновка, Парковая, Овражная, Садовая, 60-летия СССР, пер Зерновой, пер. Механизаторов).

Наровчатский район:

с. Савинки (ул. Будановка, Воронцовка, Кондранино, Новинка, Сурки, Чихочевка).

Никольский район:

г. Никольск (ул. Л.Толстого, Ленина, Маяковского, Назарова, Новогодняя, Парковая, Первомайская, Пролетарская, Пугачевская, Свободы, Советская, Солнечная, Спортивная, Степана Разина, Строительная, Транспортная, Ульяновская, Центральная, Школьная, Энгельса, 8 Марта, Добролюбова, Куйбышева, Кутузова, Матросова, Некрасова, Секнина, Степная, Суворова, Тургенева, Чехова).

с. Тюнярь (ул. Заречная, Поселки, Молокановка, Лемаевская).

Пензенский район:

с. Ермолаевка (ул. Гагарина, Мира, Садовая, Молодежная);

с. Спасско-Александровка (ул. Лесная, Нагорная);

с. Кондоль (Южная, Беговая, Рабочая, Свободы, Советская, Ударная, 60 лет Октября, Комсомольская, Победы, Полевая, Спортивная, Осипова, Пензенская, Школьная, Волкова, Светлая, Молодежная, Строителей, Заречная);

с.Октябрьское (ул.Садовая);

с. Улановка (ул. Новая, Центральная, Полевая, Молодежная);

с. Новопавловка (ул. Новопавловская, Павловская, Молодежная, Молодежная, Школьная, пер.Молодежный, Совхозная);

с. Варыпаево (ул.Подгорная, Школьная, Садовая, Зеленая, Новая, Рабочая, Советская, Молодежная, Полевая, Голодяевка, Поповка, Елшанка, Лихачевка);

с. Волхон-Умет (ул. Дорожная);

с. Урлейка (ул. Молодежная, Школьная, Совхозная, Северная, Дружбы, Луговая, Речная);

с. Волхонщино (ул. Полевая, Заречная, Центральная, Подлесная, Садовая,);

с. Бекетовка (ул. Речная);

с. Князевка (ул. Рабочая. Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зеленая, Калинина);

с. Краснополье (ул. Садовая, Центральная, Молодежная, Новая, Пензенская, Степная, Школьная);

с. Кромщино (ул. Новая, Дорожная, Железнодорожная);

с. Бурчиха (ул. Лесная);

с. Засечное (ул. Шоссейная, Подгорная, Дачная, Тихая);

с. Муравьевка (ул. Сурская);

ст. Леонидовка (ул. Школьная, Новая, Южная, Заовражная, Рабочая).

Сердобский район:

с. Секретарка (ул. Пахомовка, Ладыженка, Ермолаевка, Пахомовка, Ладыженка, Ермолаевка);

г. Сердобск (ул. Гоголя, Пушкина, Кирова, Первомайская, М.Горького, Балашовская, Чайковского, Комсомольская, Балашовская, Циолковского, Советская, Шевченко, Трудовая, Мира, Ломоносова, Свердлова, Тимирязева, Ломоносова, Кольцова, Маяковского, Б. Хмельницкого, Пугачева, Баумана, Тамбовская).

Сосновоборский район:

с.В.Катмисс (ул.Центральная);

с.Н.Катмисс (ул. Банник; Задняя; Заречная; Могиловка; Молодежная; Москковская; Селевка; Советская, Д/О Сосновая; Куракина; Новая);

с.Р.Качим (ул. Заречная, Новая; Центральная).

Тамалинский район:

р.п.Тамала (ул. Тамбовская, Пролетарская, Чапаева, Дружбы, Полевая, Красная, Железнодорожная, Дзержинского, Чкалова, Новая, Комсомольская, Кирова, Лермонтова, Коммунистическая, Корсакова, Советская, Степана Разина, Октябрьская, Школьная, Лесная, Коммунальная, Гагарина, Крылова, Пензенская, Пушкинская, Транспортная, Луночарского, Трудовая, Почтовая, Московская, Луговая, Березовая, Молодежная, 60 лет Октября, Корчагина, Цветочная, Заводская, Юбилейная, Белинского, Западная, Садовая, Совхозная, Александровская, Солнечная, пер.Аптечный, Колхозный, Советский, проезд.Александровский);

с.Зубрилово (ул. Садовая, Хоперская, Майская, Мостовая, Рабочая, Молодежная, Горная, Центральная, Лесная, поселок при ХСУ, Набережная);

с.Барышниково (ул.Барышниково);

с.Новое Зубрилово (ул.Новозубриловская);

с.Садовое (ул.Садовая);

с.Калиновка (ул. Центральная, Зеленая, Новая, Молодежная, Мира );

с.Куликовка (ул.Центральная);

с.Обвал (ул.Иванова, Невежкино, Центральная, Новая);

с.Невежкино (ул.Невежкино);

с.Варварино (ул. Центральная, Молодежная, Октябрьская, Демина, Советская, Садовая);

с.Вишневое (ул.Андреева, Белинского, Советская, Бригадная, Крылова, Луговая, Заречная, 60 лет Октября, Юбилейная, Гагарина, Лермонтова, Белинского, Центральная, Евсигнеева, Б.Садовая, Кашкина);

с.Волчий Враг (ул.Садовая, Мира, Трудовая );

с.Малая Сергиевка (ул.Березовая, Садовая, Транспортная, Молодежная, пер.Луговой, Центральная, Овражная, Школьная, Вишневая, Мира, Прудная, Тополиная, пер.Транспортный );

с.Никольское (ул.Центральная, Колхозная, Молодежная);

с.Ульяновка (ул.Центральная, Луговая, Новая, Садовая, Дружбы, Мира, Зеленая);

с.Агринка (ул.Центральная, Бугровка);

с.Каменка (ул.Каменская, Молодежная);

с.Липовка (ул.Верхняя);

с.Скачевка (ул.Скачевская);

п.Степной (ул.Северная);

с.Гришино (ул.Центральная, Школьная, Овражная);

с.И.Наумовка (ул.И.Наумовская, Новая);

с.Красавка (ул.Степная);

с.Мача (ул.Колхозная).

Шемышейский район:

р.п. Шемышейка (ул. Горького, Ленина).

19 октября с 9:00 до 17:00

Бековский район:

п. Беково (ул. Лебедевка, Переулок Воробьевский).

Белинский район:

с. Сулак (ул. Садовая, Балашова, Молодежная, Центральная, Дружба);

с. Новая Каштановка (ул. Табаевка, Центральная);

с. Тархово (ул. Курандовская, Кабацкая, Головинская, Свободы, Зеленая, Рабочая, Румяная).

Бессоновский район:

с. Пыркино (ул.Лунная, Центральная, Молодежная, Советская, Зеленая, Рабочая, Малиновка);

с.Проказна (ул. Антонова, Курановка, Калинина, Садовая, Куликовка, Нагорная, Совхозная, Чернов Порядок, Липочный Порядок, Школьная, Станционная, Поповка, Большой Порядок, Низовка, Непочетовка, Архангельская).

Вадинский район:

с. Большая Лука (ул. Советская, Угловая, Комсомольская).

Городищенский район:

п.Стеклозавод (ул.Овражная, Рабочая, Шкафтинска);

с.Вышилей (ул.Молодежная, ул Магиловка, Центральная);

с.Лопатино (ул. Нагорная);

с.Ср.Елюзань (ул.Вахитова, Складская, Нижняя, Первомайская, Заречная, Адикаева, Г.Тукая, Матросова, Овражная, Солидарности, Солнечная, Восточная, Луговая, Нагорная, М.Джалиля, Маяковского, Курмыш, Луначарского, Проточная, Бригадная, Лермонтова, Новобольничная, Радишева, Придорожная 2-я, Придорожная 1-я, Совхозная, Учительская, Г.Камала, Престижная, Калинина, Полевая, Озерная, Песочная, 50 лет Победы, Зеленая, Шоссейная, М.Гафури, Северная).

Иссинский район:

с. Солосцово (ул. Центральная).

Каменский район:

г. Каменка (ул. Коммунистическая 30а-62; Полевой проезд, Рабочий проезд, Суворова 1-5, 2-8);

с. Кобылкино (ул. Московская, Нагорная, Лесная, Центральная, Школьная, Колодезная, Совхозная, Молодежная, Зеленая);

д. Кургановка (ул. Центральная, Молодежная, Верхний порядок, Нижний порядок);

с. Головинщино (ул. Центральная, Пугачева, Белинская, Советская, 1-я Набережная, Трудовая, Октябрьская, Чернышевского, Коллективная, Школьная);

с. Кевда (ул. Базарная, Советская, Первомайская, Коммунистическая, Набережная, 50 лет Октября, Ленина, Чапаева, Мичурина, Белинская, Колядина, Кирова, М. Горького, Центральная, Комсомольская, Молодежная);

с. Федоровка (ул. Центральная, Базарная, Студенецкая, Майданская, Федоровская, Елшанка, Нижний порядок, Верхний порядок);

с. Тулытьба (ул. Новая, Лесная, Большая);

с. Крыловка (ул. Гусевка, Майская, Молодежная);

с. Мочалейка (ул. Удай-оч, Рамай-тау, Сыяну, Кырманаш, Каштановка, Финская, Миллионная);

с. Телятино (ул. Ахын-Оч, Адий-Оч, Кушкин-Оч);

с. Владыкино (ул. Больничная гора, Низовка, Красавка, Молодежная, Касьяновка, Овчарка, Пятиговка, Малая Булановка, Большая Булановка, Центральная);

д. Ключи (ул. Центральная);

с. Соболевка (ул. Гореловка, Порядочная, Школьная, Ивановка);

д. Бессоновка (ул. Зеленая, Кустовка);

порядок);

с. Александровка (ул. Райская, Бухарская);

c.Усть-Атмис (ул. Центральная, Садовая, Молодежная, Луговая, Зеленая).

Камешкирский район:

с. Ключи (ул. Заречная, Центральная);

с. Большой Умыс (ул. Заречная, Лесная сторожка, Молодежная, Овражная, Орлова, Парковая, Садовая, Центральная, Школьная, пер. Первый).

Колышлейский район:

с.Трескино (ул. Мира, ул. Гагарина, ул. Свободы, ул. Колхозная, ул. Кооперативная, ул. Российская, ул. Садовая);

д.Кайсаровка (ул. Дачная);

п.Родниковский (ул. Мира, Центральная, Солнечная);

п.Колышлей (ул. Задорожная, Западная, Химиков, Островского, Маяковского, Восточная, Северная, Садовая, Светлая, Солнечная, Пацаева, Калинина, Титова, Советская, Терешкина, Свободы, Остапенко, Октябрьская, Лесная, Полевая, Парковая, Коммунальная, Профтехобразования, Гагарина, Пензенская, Белинского, Рабочая);

с.Телегино (ул.Больничная,Молодежная,Почтовая,Школьная,Заводская,Рабочая,Садовая);

с.Хопер (ул. Октябрьская, Центральная, Садовая);

д.Чубаровка (ул. Дачная, Лачиновская, Глазунова, Луговая);

с.Пановка (ул. Советская, Набережная, Московская);

д.Апраксино (ул. Садовая, Центральная);

д.Плещеевка (ул. Молодежная, Первомайская, Садовая);

д.Кайсаровка (ул. Дачная, Садовая);

с.Скрипицино (ул. Скрипицинская);

с.Старая Потловка (ул. Центральная, Луговая, Набережная).

Кузнецкий район:

c. Махалино (ул. 1 Западная, 2 Западная, 3 Западная);

с. Прогресс (ул. Центральная, Молодежная);

с. Старый Кряжим (ул. Нагорная);

с. Бестянка (ул. Молодежная, Центральная, пер. Молодежный);

п. Евлашево (ул. Совхозная, Гагарина, пер. Центральный).

Лопатинский район:

с. Козловка (ул. Ленина).

Малосердобинский район:

с. Круглое (ул. Победы, Советская, Центральная, Мира);

с. Саполга ( ул.Огарева, Кирова, Советская, Молодежная, Ленина).

Мокшанский район:

с. Рамзай (ул. Желиховского, Новечки).

Наровчатский район:

с. Садовое (ул. Ленина, Партизанская, Пионерская, Садовая, Советская).

Неверкинский район:

с. Неверкино (ул. Западная, Заречная, Зеленая, Калинина, Кирова, Колхозная, Комсомольская, Куйбышева, Ленина, Лесная, Луговая, Мичурина, Молодежная, Музыкальная, Набережная, Октябрьская, Первомайская, Полевая, Пролетарская, Рабочая, Революционная, Советская, Строителей, Суворова, Чаадаевская, Школьная).

Никольский район:

с. Ахматовка (ул. Прудная, Центральная, Озерная, Холеневская, Молодежная, Верхняя, Сельская);

с. Серман (ул. Ленинская, Русская, Центральная, Лесная, Мокшанская).

г. Никольск (ул. Л.Толстого, Ленина, Маяковского, Назарова, Новогодняя, ул Парковая, Первомайская, Пролетарская, Пугачевская, Свободы, Советская, Солнечная, Спортивная, Степана Разина, Строительная, Транспортная, Ульяновская, Центральная, Школьная, Энгельса).

Пензенский район:

с. Волхонщино (ул. Полевая, Заречная, Центральная, Подлесная, Садовая);

с. Бекетовка (ул. Речная);

с. Кромщино (ул. Новая, Дорожная, Железнодорожная);

с. Спасско-Александровка (ул. Лесная, Нагорная);

с. Варыпаево (ул. Подгорная, Школьная, Садовая, Зеленая, Новая, Рабочая, Советская, Молодежная, Полевая, Голодяевка, Поповка, Елшанка, Лихачевка);

с. Кондоль (ул. Новая, Подлесная, Совхозная, Славы, Дружбы, Западная, Октябрьская, пер. Лесной);

с. Урлейка (ул. Молодежная, Школьная, Совхозная, Северная, Дружбы, Луговая, Речная);

с. Князевка (ул. Рабочая. Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зеленая, Калинина);

с. Новопавловка (ул. Новопавловская, Павловская, Молодежная, Молодежная, Школьная, пер. Молодежный, Совхозная);

с. Краснополье (ул. Садовая, Центральная, Молодежная, Новая, Пензенская, Степная, Школьная);

с. Бурчиха (ул. Поперечная, Лазурная, 1-я Дачная);

с. Засечное (ул. Шоссейная, Подгорная, Дачная, Тихая);

с. Муравьевка (ул. Сурская);

ст. Леонидовка (ул. Школьная, Новая, Южная, Заовражная, Рабочая).

Сердобский район:

с. Секретарка (ул. Пахомовка, Ладыженка, Ермолаевка, Пахомовка, Ладыженка, Ермолаевка);

г. Сердобск (ул. Энергетиков, Комсомольская, Балашовская, Красина, Некрасова, Чернышевского, Калинина).

Сосновоборский район:

с.В.Катмисс (ул.Центральная);

с.Н.Катмисс (ул. Банник; Задняя; Заречная; Могиловка; Молодежная; Москковская; Селевка; Советская, Д/О Сосновая; Куракина; Новая);

с.Р.Качим (ул. Заречная, Новая; Центральная).

Тамалинский район:

р.п.Тамала (ул. Тамбовская, Пролетарская, Чапаева, Дружбы, Полевая, Красная, Железнодорожная, Дзержинского, Чкалова, Новая, Комсомольская, Кирова, Лермонтова, Коммунистическая, Корсакова, Советская, Степана Разина, Октябрьская, Школьная, Лесная, Коммунальная, Гагарина, Крылова, Пензенская, Пушкинская, Транспортная, Луночарского, Трудовая, Почтовая, Московская, Луговая, Березовая, Молодежная, 60 лет Октября, Корчагина, Цветочная, Заводская, Юбилейная, Белинского, Западная, Садовая, Совхозная, Александровская, Солнечная, пер.Аптечный, Колхозный, Советский, проезд.Александровский);

с.Зубрилово (ул. Садовая, Хоперская, Майская, Мостовая, Рабочая, Молодежная, Горная, Центральная, Лесная, поселок при ХСУ, Набережная);

с.Барышниково (ул.Барышниково);

с.Новое Зубрилово (ул.Новозубриловская);

с.Садовое (ул.Садовая);

с.Калиновка (ул. Центральная, Зеленая, Новая, Молодежная, Мира );

с.Куликовка (ул.Центральная);

с.Обвал (ул.Иванова, Невежкино, Центральная, Новая);

с.Невежкино (ул.Невежкино);

с.Варварино (ул. Центральная, Молодежная, Октябрьская, Демина, Советская, Садовая);

с.Вишневое (ул.Андреева, Белинского, Советская, Бригадная, Крылова, Луговая, Заречная, 60 лет Октября, Юбилейная, Гагарина, Лермонтова, Белинского, Центральная, Евсигнеева, Б.Садовая, Кашкина);

с.Волчий Враг (ул.Садовая, Мира, Трудовая );

с.Малая Сергиевка (ул.Березовая, Садовая, Транспортная, Молодежная, пер.Луговой, Центральная, Овражная, Школьная, Вишневая, Мира, Прудная, Тополиная, пер.Транспортный );

с.Никольское (ул.Центральная, Колхозная, Молодежная);

с.Ульяновка (ул.Центральная, Луговая, Новая, Садовая, Дружбы, Мира, Зеленая);

с.Агринка (ул.Центральная, Бугровка);

с.Каменка (ул.Каменская, Молодежная);

с.Липовка (ул.Верхняя);

с.Скачевка (ул.Скачевская);

п.Степной (ул.Северная);

с.Гришино (ул.Центральная, Школьная, Овражная);

с.И.Наумовка (ул.И.Наумовская, Новая);

с.Красавка (ул.Степная);

с.Мача (ул.Колхозная).

Шемышейский район:

р.п. Шемышейка (ул. Островского, Крайняя);

с. Синодское (ул. Садовая).

20 октября с 9:00 до 17:00

Башмаковский район:

с. Рудовка (ул. Рудовка).

Бековский район:

п. Беково (ул. Набережная, Проезд Набережный, Первомайская).

Белинский район:

с. Сулак (ул. Садовая, Балашова, Молодежная, Центральная, Дружба);

с. Камынино (ул. Курандовская, Кабацкая, Головинская, Садовая, Мира, Молодежная).

Бессоновский район:

с.Сергеевка (ул. Ветеранов, Молодежная);

с.Александровка (ул. Журавлевка, Полевая, Центральная, Петровка).

Городищенский район:

п.Стеклозавод (ул.Овражная, Рабочая, Шкафтинска);

с.Вышилей (ул.Молодежная, ул Магиловка, Центральная);

с.Лопатино (ул. Нагорная);

с.Ср.Елюзань (ул.Вахитова, Складская, Нижняя, Первомайская, Заречная, Адикаева, Г.Тукая, Матросова, Овражная, Солидарности, Солнечная, Восточная, Луговая, Нагорная, М.Джалиля, Маяковского, Курмыш, Луначарского, Проточная, Бригадная, Лермонтова, Новобольничная, Радишева, Придорожная 2-я, Придорожная 1-я, Совхозная, Учительская, Г.Камала, Престижная, Калинина, Полевая, Озерная, Песочная, 50 лет Победы, Зеленая, Шоссейная, М.Гафури, Северная).

Иссинский район:

с.Приволье (ул. Набережная).

Каменский район:

г. Каменка (ул. Бурденко; Болгарская, Урицкого, Герцена, Некрасова, Гайдара, Совхозная, Профсоюзная, Чапаева);

д. Кургановка (ул. Центральная, Молодежная, Верхний порядок, Нижний порядок);

с. Головинщино (ул. Центральная, Пугачева, Белинская, Советская, 1-я Набережная, Трудовая, Октябрьская, Чернышевского, Коллективная, Школьная);

с. Кевда (ул. Базарная, Советская, Первомайская, Коммунистическая, Набережная, 50 лет Октября, Ленина, Чапаева, Мичурина, Белинская, Колядина, Кирова, М. Горького, Центральная, Комсомольская, Молодежная);

с. Федоровка (ул. Центральная, Базарная, Студенецкая, Майданская, Федоровская, Елшанка, Нижний порядок, Верхний порядок);

с. Тулытьба (ул. Новая, Лесная, Большая);

с. Крыловка (ул. Гусевка, Майская, Молодежная);

с. Мочалейка (ул. Удай-оч, Рамай-тау, Сыяну, Кырманаш, Каштановка, Финская, Миллионная);

с. Телятино (ул. Ахын-Оч, Адий-Оч, Кушкин-Оч);

с. Владыкино (ул. Больничная гора, Низовка, Красавка, Молодежная, Касьяновка, Овчарка, Пятиговка, Малая Булановка, Большая Булановка, Центральная);

д. Ключи (ул. Центральная);

с. Соболевка (ул. Гореловка, Порядочная, Школьная, Ивановка);

д. Бессоновка (ул. Зеленая, Кустовка);

порядок);

с. Александровка (ул. Райская, Бухарская);

c.Усть-Атмис (ул. Центральная, Садовая, Молодежная, Луговая, Зеленая).

Камешкирский район:

с. Старое Шаткино (ул. Гагарина, Лермонтова, Лесная, Макарова, Молодежная, Школьная, Московская, Нефтянников, Садовая, пер. Зеленый Тупик, Набережный, Рабочий, Родниковый);

с. Новое Шаткино (ул. Заповедная, Заречная, Радищева, пер. Кададинский, Мира, Песчанный);

с. Красное Поле (ул. Горина).

Колышлейский район:

с.Трескино (ул. Гагарина, Советская, 60 лет октября, Кулакова, Транспортная, Белинского, Октябрьская, Заречная (СПК));

п.Родниковский (ул. Мира, Центральная, Солнечная);

п.Колышлей (ул. Задорожная, Западная, Химиков, Островского, Маяковского, Восточная, Северная, Садовая, Светлая, Солнечная, Пацаева, Калинина, Титова, Советская, Терешкина, Свободы, Остапенко, Октябрьская, Лесная, Полевая, Парковая, Коммунальная, Профтехобразования, Гагарина, Пензенская, Белинского, Рабочая);

с.Телегино (ул.Заводская, Новая, Огородная, Полевая, Школьная, Дорожная, Маслозаводская, Мостовая, Центральная, Садовая);

с.Хопер (ул. Октябрьская, Центральная, Садовая);

д.Чубаровка (ул. Дачная, Лачиновская, Глазунова, Луговая);

с.Пановка (ул. Советская, Набережная, Московская);

д.Апраксино (ул. Садовая, Центральная);

д.Плещеевка (ул. Молодежная, Первомайская, Садовая);

с.Катковка (ул. Зеленая, Молодежная, Овражная, Садовая);

с.Старая Потловка (ул. Центральная, Луговая, Набережная).

Кузнецкий район:

c. Махалино (ул. 1 Западная, 2 Западная, 3 Западная);

с. Прогресс (ул. Центральная, Молодежная);

с. Старый Кряжим (ул. Нагорная);

с. Бестянка (ул. Молодежная, Центральная, пер. Молодежный);

п. Евлашево (ул. Совхозная, Гагарина, пер. Центральный).

Лопатинский район:

с. Козловка (ул. Заречная).

Малосердобинский район:

с. Чунаки (ул. Центральная, Заречная, Молодежная);

с. Малая Сердоба (ул. Гагарина, Комарова, Чапаева, Комсомольская, П. Коммуны, М.Горького, Гладкова, Буденого).

Мокшанский район:

ст. Рамзай (ул. Привокзальная);

с.Рамзай (ул. Яковка).

Неверкинский район:

с. План (ул. Ветеранов, Горная, Заречная, Колхозная, Мельничная, 1-я Молодежная, 2-я Молодежная, 1-я Овражная, 2-я Овражная, Полевая, Садовая, Центральная, Школьная);

с. Елшанка (ул. Заречная, Полевая, Центральная);

с. Камышлейка (ул. Центральная);

с. Неверкино (ул. Солнечная, Южная).

Никольский район:

с. Тюнярь (ул. Молодежная);

г. Никольск (ул. Карла Маркса, Красноармейская, Лесная, Луначарского, Мира, Песочная, Пролетарская, Революционная, Фрунзе, Хрустальная, Л.Толстого, Ленина, Маяковского, Назарова, Новогодняя, Парковая, Первомайская, Пролетарская, Пугачевская, Свободы, Советская, Солнечная, Спортивная, Степана Разина, Строительная, Транспортная, Ульяновская, Центральная, Школьная, Энгельса).

Пензенский район:

с. Марьевка (ул. Речная, Дачная).

с. Кромщино (ул. Новая, Дорожная, Железнодорожная);

с. Варыпаево (ул.Подгорная, Школьная, Садовая, Зеленая, Новая, Рабочая, Советская, Молодежная, Полевая, Голодяевка, Поповка, Елшанка, Лихачевка);

с. Кондоль (Южная, Беговая, Рабочая, Свободы, Советская, Ударная, 60 лет Октября, Комсомольская, Победы, Полевая, Спортивная, Осипова, Пензенская, Школьная, Волкова, Светлая, Молодежная, Строителей, Заречная);

с. Спасско-Александровка (ул. Лесная, Нагорная);

с. Князевка (ул. Рабочая. Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зеленая, Калинина);

с. Волхонщино (ул. Полевая, Заречная, Центральная, Подлесная, Садовая);

с. Бекетовка (ул. Речная);

с. Урлейка (ул. Молодежная, Школьная, Совхозная, Северная, Дружбы, Луговая, Речная);

с. Бурчиха (ул. Лесная);

с. Засечное (ул. Шоссейная, ул. Подгорная, ул. Дачная, ул. Тихая);

с. Муравьевка (ул. Сурская);

г. Пенза. (ул. Бийская).

Сердобский район:

с. Секретарка (ул. Пахомовка,Ладыженка,Ермолаевка, Пахомовка,Ладыженка,Ермолаевка);

г. Сердобск (ул. Новосеверная, Комсомольская, Тюрина, Макарова, Быкова. Куйбышева, Гоголя, Красная, Первомайская, М.Горького, Набережная, М.Горького, Красная, пер. Аптекарский).

Сосновоборский район:

с.В.Катмисс (ул.Центральная);

с.Н.Катмисс (ул. Банник; Задняя; Заречная; Могиловка; Молодежная; Москковская; Селевка; Советская, Д/О Сосновая; Куракина; Новая);

с.Р.Качим (ул. Заречная, Новая; Центральная).

Тамалинский район:

р.п.Тамала (ул. Тамбовская, Пролетарская, Чапаева, Дружбы, Полевая, Красная, Железнодорожная, Дзержинского, Чкалова, Новая, Комсомольская, Кирова, Лермонтова, Коммунистическая, Корсакова, Советская, Степана Разина, Октябрьская, Школьная, Лесная, Коммунальная, Гагарина, Крылова, Пензенская, Пушкинская, Транспортная, Луночарского, Трудовая, Почтовая, Московская, Луговая, Березовая, Молодежная, 60 лет Октября, Корчагина, Цветочная, Заводская, Юбилейная, Белинского, Западная, Садовая, Совхозная, Александровская, Солнечная, пер.Аптечный, Колхозный, Советский, проезд.Александровский);

с.Зубрилово (ул. Садовая, Хоперская, Майская, Мостовая, Рабочая, Молодежная, Горная, Центральная, Лесная, поселок при ХСУ, Набережная);

с.Барышниково (ул.Барышниково);

с.Новое Зубрилово (ул.Новозубриловская);

с.Садовое (ул.Садовая);

с.Калиновка (ул. Центральная, Зеленая, Новая, Молодежная, Мира );

с.Куликовка (ул.Центральная);

с.Обвал (ул.Иванова, Невежкино, Центральная, Новая);

с.Невежкино (ул.Невежкино);

с.Варварино (ул. Центральная, Молодежная, Октябрьская, Демина, Советская, Садовая);

с.Вишневое (ул.Андреева, Белинского, Советская, Бригадная, Крылова, Луговая, Заречная, 60 лет Октября, Юбилейная, Гагарина, Лермонтова, Белинского, Центральная, Евсигнеева, Б.Садовая, Кашкина);

с.Волчий Враг (ул.Садовая, Мира, Трудовая );

с.Малая Сергиевка (ул.Березовая, Садовая, Транспортная, Молодежная, пер.Луговой, Центральная, Овражная, Школьная, Вишневая, Мира, Прудная, Тополиная, пер.Транспортный );

с.Никольское (ул.Центральная, Колхозная, Молодежная);

с.Ульяновка (ул.Центральная, Луговая, Новая, Садовая, Дружбы, Мира, Зеленая);

с.Агринка (ул.Центральная, Бугровка);

с.Каменка (ул.Каменская, Молодежная);

с.Липовка (ул.Верхняя);

с.Скачевка (ул.Скачевская);

п.Степной (ул.Северная);

с.Гришино (ул.Центральная, Школьная, Овражная);

с.И.Наумовка (ул.И.Наумовская, Новая);

с.Красавка (ул.Степная);

с.Мача (ул.Колхозная).

Шемышейский район:

р.п. Шемышейка (ул. Ленина, Новая).

21 октября с 9:00 до 17:00

Башмаковский район:

с. Соседка (ул. Первомайская, Станционная, Железнодорожная, Октябрьская, пер. Первомайский, Свеклопункт)

с. Соломинка (ул. Зеленая, Центральная, Садовая).

Бековский район:

п. Беково (ул. Лебедевка, Переулок Воробьевский).

Белинский район:

с. Ключи (ул. Ключевская)

с. Кашуровка (ул. Полевая, Луговая).

Бессоновский район:

с. Кижеватово (ул. Степная, Молодежная, Старый Кавказ, Кавказ, Новый Кавказ, Овражная, Кижеватова).

Городищенский район:

п.Стеклозавод (ул.Овражная, Рабочая, Шкафтинска);

с.Вышилей (ул.Молодежная, ул Магиловка, Центральная);

с.Лопатино (ул. Нагорная);

с.Ср.Елюзань (ул.Вахитова, Складская, Нижняя, Первомайская, Заречная, Адикаева, Г.Тукая, Матросова, Овражная, Солидарности, Солнечная, Восточная, Луговая, Нагорная, М.Джалиля, Маяковского, Курмыш, Луначарского, Проточная, Бригадная, Лермонтова, Новобольничная, Радишева, Придорожная 2-я, Придорожная 1-я, Совхозная, Учительская, Г.Камала, Престижная, Калинина, Полевая, Озерная, Песочная, 50 лет Победы, Зеленая, Шоссейная, М.Гафури, Северная).

Иссинский район:

с.Маровка (ул. Центральная).

Каменский район:

г. Каменка (ул. Южная, Котовского, Терешковой, Красноармейская, Шевченко, Гагарина, Коммунистическая, Коллективная, Степной проезд, Полевой проезд, Рабочий проезд, Суворова);

д. Кургановка (ул. Центральная, Молодежная, Верхний порядок, Нижний порядок);

с. Головинщино (ул. Центральная, Пугачева, Белинская, Советская, 1-я Набережная, Трудовая, Октябрьская, Чернышевского, Коллективная, Школьная);

с. Кевда (ул. Базарная, Советская, Первомайская, Коммунистическая, Набережная, 50 лет Октября, Ленина, Чапаева, Мичурина, Белинская, Колядина, Кирова, М. Горького, Центральная, Комсомольская, Молодежная);

с. Федоровка (ул. Центральная, Базарная, Студенецкая, Майданская, Федоровская, Елшанка, Нижний порядок, Верхний порядок);

с. Тулытьба (ул. Новая, Лесная, Большая);

с. Крыловка (ул. Гусевка, Майская, Молодежная);

с. Мочалейка (ул. Удай-оч, Рамай-тау, Сыяну, Кырманаш, Каштановка, Финская, Миллионная);

с. Телятино (ул. Ахын-Оч, Адий-Оч, Кушкин-Оч);

с. Владыкино (ул. Больничная гора, Низовка, Красавка, Молодежная, Касьяновка, Овчарка, Пятиговка, Малая Булановка, Большая Булановка, Центральная);

д. Ключи (ул. Центральная);

с. Соболевка (ул. Гореловка, Порядочная, Школьная, Ивановка);

д. Бессоновка (ул. Зеленая, Кустовка);

порядок);

с. Александровка (ул. Райская, Бухарская);

c. Усть-Атмис (ул. Центральная, Садовая, Молодежная, Луговая, Зеленая).

Камешкирский район:

с. Старое Шаткино (ул. Гагарина, Лермонтова, Лесная, Макарова, Молодежная, Школьная, Московская, Нефтянников, Садовая, пер. Зеленый Тупик, Набережный, Рабочий, Родниковый);

с. Новое Шаткино (ул. Заповедная, Заречная, Радищева, пер. Кададинский, Мира, Песчанный);

с. Красное Поле (ул. Горина).

Колышлейский район:

с.Трескино (ул. Набережная, ул. Молодежная, ул. Российская, ул. Садовая, ул. Колхозная (СПК););

п.Родниковский (ул. Мира, Центральная, Солнечная);

п.Колышлей (ул. Задорожная, Западная, Химиков, Островского, Маяковского, Восточная, Северная, Садовая, Светлая, Солнечная, Пацаева, Калинина, Титова, Советская, Терешкина, Свободы, Остапенко, Октябрьская, Лесная, Полевая, Парковая, Коммунальная, Профтехобразования, Гагарина, Пензенская, Белинского, Рабочая);

с.Телегино (ул. Заводская, Центральная, Полевая);

с.Хопер (ул. Октябрьская, Центральная, Садовая);

д.Чубаровка (ул. Дачная, Лачиновская, Глазунова, Луговая);

с.Пановка (ул. Советская, Набережная, Московская);

д.Апраксино (ул. Садовая, Центральная);

д.Плещеевка (ул. Молодежная, Первомайская, Садовая);

с. Катковка (ул. Зеленая, Молодежная, Овражная, Садовая);

с.Старая Потловка (ул. Центральная, Луговая, Набережная).

Кузнецкий район:

c. Махалино (ул. 1 Западная, 2 Западная, 3 Западная);

с. Прогресс (ул. Центральная, Молодежная);

с. Старый Кряжим (ул. Нагорная);

с. Бестянка (ул. Молодежная, Центральная, пер. Молодежный);

п. Евлашево (ул. Совхозная, Гагарина, пер. Центральный).

Лопатинский район:

с. Козловка (ул. Советская, Ленина).

Малосердобинский район:

с. Малая Сердоба (ул. Чапаева, Королева, Советская, Ленинская, Комарова, Чапаева, Комсомольская, П. Коммуны, М.Горького, Гладкова, Буденого);

с. Старое Славкино (ул. Лесная, Молодежная, Советская, Калинина, Чапаева).

Мокшанский район:

п. Приовражный (ул. Новая, Железнодорожная, Пензенская);

с. Елизаветино (ул. Молодежная, Ольховка)

Наровчатский район:

с. Мелюковка (ул. Малинская, Новая, Шубинская).

Неверкинский район:

с. Березовка (ул. Овражная, Трудовая);

с. Бигеево (ул. Заречная, Молодежная, Полевая, Центральная);

с. Новое Чирково (ул. Верхняя, Новая, Центральная).

Никольский район:

с. Ахматовка (ул. Прудная, Центральная);

г. Никольск (ул. 8 Марта, Добролюбова, Куйбышева, Кутузова, Матросова, Некрасова, Секнина, Степная, Суворова, Тургенева, Чехова, Л.Толстого, Ленина, Маяковского, Назарова, Новогодняя, ул Парковая, Первомайская, Пролетарская, Пугачевская, Свободы, Советская, Солнечная, Спортивная, Степана Разина, Строительная, Транспортная, Ульяновская, Центральная, Школьная, Энгельса).

Пензенский район:

с. Кондоль (Южная, Беговая, Рабочая, Свободы, Советская, Ударная, 60 лет Октября, Комсомольская, Победы, Полевая, Спортивная, Осипова, Пензенская, Школьная, Волкова, Светлая, Молодежная, Строителей, Заречная);

с. Волхонщино (ул. Полевая, Заречная, Центральная, Подлесная, Садовая);

с. Варыпаево (ул.Подгорная, Школьная, Садовая, Зеленая, Новая, Рабочая, Советская, Молодежная, Полевая, Голодяевка, Поповка, Елшанка, Лихачевка);

с. Князевка (ул. Рабочая. Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зеленая, Калинина);

с. Краснополье (ул. Садовая, Центральная, Молодежная, Новая, Пензенская, Степная, Школьная);

с. Улановка (ул. Новая, Центральная, Полевая, Молодежная);

с. Новопавловка (ул. Новопавловская, Павловская, Молодежная, Молодежная, Школьная, пер.Молодежный, Совхозная);

с. Князевка (ул. Рабочая. Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зеленая, Калинина);

с. Бурчиха (ул. Лесная);

с. Засечное (ул. Шоссейная, ул. Подгорная, ул. Дачная, ул. Тихая);

с. Муравьевка (ул. Сурская);

г. Пенза. (ул. Бийская).

Сердобский район:

с. Секретарка (ул. Пахомовка,Ладыженка,Ермолаевка, Пахомовка,Ладыженка,Ермолаевка);

г. Сердобск (ул. Колхозная, Макаровка, Орловка, Кочкари, Пески, Линейная, Речная, Набережная, Островского, М.Набережная,

пр. Колхозный, пр. Ново-Большой, пер.Набережный, пер.Тракторный, пер.Ленинский).

Сосновоборский район:

с.В.Катмисс (ул.Центральная);

с.Н.Катмисс (ул. Банник; Задняя; Заречная; Могиловка; Молодежная; Москковская; Селевка; Советская, Д/О Сосновая; Куракина; Новая);

с.Р.Качим (ул. Заречная, Новая; Центральная).

Тамалинский район:

р.п.Тамала (ул. Тамбовская, Пролетарская, Чапаева, Дружбы, Полевая, Красная, Железнодорожная, Дзержинского, Чкалова, Новая, Комсомольская, Кирова, Лермонтова, Коммунистическая, Корсакова, Советская, Степана Разина, Октябрьская, Школьная, Лесная, Коммунальная, Гагарина, Крылова, Пензенская, Пушкинская, Транспортная, Луночарского, Трудовая, Почтовая, Московская, Луговая, Березовая, Молодежная, 60 лет Октября, Корчагина, Цветочная, Заводская, Юбилейная, Белинского, Западная, Садовая, Совхозная, Александровская, Солнечная, пер.Аптечный, Колхозный, Советский, проезд.Александровский);

с.Зубрилово (ул. Садовая, Хоперская, Майская, Мостовая, Рабочая, Молодежная, Горная, Центральная, Лесная, поселок при ХСУ, Набережная);

с.Барышниково (ул.Барышниково);

с.Новое Зубрилово (ул.Новозубриловская);

с.Садовое (ул.Садовая);

с.Калиновка (ул. Центральная, Зеленая, Новая, Молодежная, Мира);

с.Куликовка (ул.Центральная);

с.Обвал (ул.Иванова, Невежкино, Центральная, Новая);

с.Невежкино (ул.Невежкино);

с.Варварино (ул. Центральная, Молодежная, Октябрьская, Демина, Советская, Садовая);

с.Вишневое (ул.Андреева, Белинского, Советская, Бригадная, Крылова, Луговая, Заречная, 60 лет Октября, Юбилейная, Гагарина, Лермонтова, Белинского, Центральная, Евсигнеева, Б.Садовая, Кашкина);

с.Волчий Враг (ул.Садовая, Мира, Трудовая);

с.Малая Сергиевка (ул.Березовая, Садовая, Транспортная, Молодежная, пер.Луговой, Центральная, Овражная, Школьная, Вишневая, Мира, Прудная, Тополиная, пер.Транспортный );

с.Никольское (ул.Центральная, Колхозная, Молодежная);

с.Ульяновка (ул.Центральная, Луговая, Новая, Садовая, Дружбы, Мира, Зеленая);

с.Агринка (ул.Центральная, Бугровка);

с.Каменка (ул.Каменская, Молодежная);

с.Липовка (ул.Верхняя);

с.Скачевка (ул.Скачевская);

п.Степной (ул.Северная);

с.Гришино (ул.Центральная, Школьная, Овражная);

с.И.Наумовка (ул.И.Наумовская, Новая);

с.Красавка (ул.Степная);

с.Мача (ул.Колхозная).

Шемышейский район:

р.п. Шемышейка (ул. Колхозная, Островского, Ленина).

22 октября с 9:00 до 17:00

Башмаковский район:

с. Подгорное (ул. Школьная, Центральная, Овражная, Речная, Базарная).

Бековский район:

п. Беково (ул. Лебедевка, Переулок Воробьевский).

Белинский район:

с. Шелалейка (ул. Большая);

с. Гусятник (ул. Гусятник).

Городищенский район:

п.Стеклозавод (ул.Овражная, Рабочая, Шкафтинска);

с.Вышилей (ул.Молодежная, ул Магиловка, Центральная);

с.Лопатино (ул. Нагорная);

с.Ср.Елюзань (ул.Вахитова, Складская, Нижняя, Первомайская, Заречная, Адикаева, Г.Тукая, Матросова, Овражная, Солидарности, Солнечная, Восточная, Луговая, Нагорная, М.Джалиля, Маяковского, Курмыш, Луначарского, Проточная, Бригадная, Лермонтова, Новобольничная, Радишева, Придорожная 2-я, Придорожная 1-я, Совхозная, Учительская, Г.Камала, Престижная, Калинина, Полевая, Озерная, Песочная, 50 лет Победы, Зеленая, Шоссейная, М.Гафури, Северная).

Иссинский район:

р.п Исса (ул. Ленинская).

Каменский район:

г. Каменка (ул. Луговая; Железнодорожная; Привокзальная; Садовая);

д. Кургановка (ул. Центральная, Молодежная, Верхний порядок, Нижний порядок);

с. Головинщино (ул. Центральная, Пугачева, Белинская, Советская, 1-я Набережная, Трудовая, Октябрьская, Чернышевского, Коллективная, Школьная);

с. Кевда (ул. Базарная, Советская, Первомайская, Коммунистическая, Набережная, 50 лет Октября, Ленина, Чапаева, Мичурина, Белинская, Колядина, Кирова, М. Горького, Центральная, Комсомольская, Молодежная);

с. Федоровка (ул. Центральная, Базарная, Студенецкая, Майданская, Федоровская, Елшанка, Нижний порядок, Верхний порядок);

с. Тулытьба (ул. Новая, Лесная, Большая);

с. Крыловка (ул. Гусевка, Майская, Молодежная);

с. Мочалейка (ул. Удай-оч, Рамай-тау, Сыяну, Кырманаш, Каштановка, Финская, Миллионная);

с. Телятино (ул. Ахын-Оч, Адий-Оч, Кушкин-Оч);

с. Владыкино (ул. Больничная гора, Низовка, Красавка, Молодежная, Касьяновка, Овчарка, Пятиговка, Малая Булановка, Большая Булановка, Центральная);

д. Ключи (ул. Центральная);

с. Соболевка (ул. Гореловка, Порядочная, Школьная, Ивановка);

д. Бессоновка (ул. Зеленая, Кустовка);

порядок);

с. Александровка (ул. Райская, Бухарская);

c.Усть-Атмис (ул. Центральная, Садовая, Молодежная, Луговая, Зеленая).

Камешкирский район:

с. Старое Шаткино (ул. Гагарина, Лермонтова, Лесная, Макарова, Молодежная, Школьная, Московская, Нефтянников, Садовая, пер. Зеленый Тупик, Набережный, Рабочий, Родниковый);

с. Новое Шаткино (ул. Заповедная, Заречная, Радищева, пер. Кададинский, Мира, Песчанный);

с. Красное Поле (ул. Горина);

с. Русский Камешкир (ул. Автодорожная, Белинского, Солнечная, Ясная, Гагарина, Горина, Заречная, Зеленый Тупик, Кирова, Коммунальная, Комсомольская, Лапшова, Левина, Ленина, Лермонтова, Лесная, Мира, Молодежная, Набережная, Нагорная, Парковая, Первомайская, Пионерская, Полевая, Рабочая, Радищева, Речная, Садовая, Советская, Строителей, Южная пер. Белый Ключ, Ближний, Верхний, Вишневый, Горный, Дальний, Дачный, Заливной, Западный, Зеленый, Крутой, Лесной, Луговой, Лутковский, Монтажный, Нижний, Новый, Песчаный, Пролетарский, Радужный, Раздольный, Садовый, Светлый, Северный, Солнечный, Средний, Тепличный, Тихий, Центральный, Школьный, Овражный, Монтажный).

Колышлейский район:

с.Трескино (ул. Мира, Кооперативная, Молодежная, Парковая, Заречная, Колхозная (мех.ток));

п.Родниковский (ул. Мира, Центральная, Солнечная);

п.Колышлей (ул. Задорожная, Западная, Химиков, Островского, Маяковского, Восточная, Северная, Садовая, Светлая, Солнечная, Пацаева, Калинина, Титова, Советская, Терешкина, Свободы, Остапенко, Октябрьская, Лесная, Полевая, Парковая, Коммунальная, Профтехобразования, Гагарина, Пензенская, Белинского, Рабочая);

с.Телегино (ул. Заводская, Центральная, Полевая);

с.Хопер (ул. Октябрьская, Центральная, Садовая);

д.Чубаровка (ул. Дачная, Лачиновская, Глазунова, Луговая);

с.Пановка (ул. Советская, Набережная, Московская);

д.Апраксино (ул. Садовая, Центральная);

д.Плещеевка (ул. Молодежная, Первомайская, Садовая);

д.Кайсаровка (ул. Дачная, Садовая);

с.Катковка (ул. Зеленая, Молодежная, Овражная, Садовая);

с.Старая Потловка (ул. Центральная, Луговая, Набережная).

Кузнецкий район:

c. Махалино (ул. 1 Западная, 2 Западная, 3 Западная);

с. Прогресс (ул. Центральная, Молодежная);

с. Старый Кряжим (ул. Нагорная);

с. Бестянка (ул. Молодежная, Центральная, пер. Молодежный);

п. Евлашево (ул. Совхозная, Гагарина, пер. Центральный).

Лопатинский район:

с. Козловка (ул. Советская).

Малосердобинский район:

с. Дружаевка (ул. Молодежная, Степная, Центральная, Мира);

с. Липовка (ул. Центральная, Школьная, Новая, Молодежная).

Мокшанский район:

с. Поляна;

с. Медаевка;

с. Волынь;

с. Алексеевка;

с. Соловьевка.

Наровчатский район:

с. Мелюковка (ул. Малинская, Красинская, Шубинская).

Никольский район:

с. Маис (ул. Молодежная, Нуждина, Центральная);

с. Субботино (ул. Верхняя, Молодежная, Набережная, Осиновская, Речная, Центральная, Школьная);

д. Ночка (ул. Р. Кочурина).

г. Никольск (ул. Л.Толстого, Ленина, Маяковского, Назарова, Новогодняя, Парковая, Первомайская, Пролетарская, Пугачевская, Свободы, Советская, Солнечная, Спортивная, Степана Разина, Строительная, Транспортная, Ульяновская, Центральная, Школьная, Энгельса).

Пензенский район:

с. Волхонщино (ул. Центральная, Садовая);

с. Варыпаево (ул.Подгорная, Школьная, Садовая, Зеленая, Новая, Рабочая, Советская, Молодежная, Полевая, Голодяевка, Поповка, Елшанка, Лихачевка);

с. Князевка (ул. Рабочая. Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зеленая, Калинина);

с. Кондоль (ул.Новая, Подлесная, Совхозная, Славы, Дружбы, Западная, Октябрьская, пер. Лесной);

с. Краснополье (ул. Садовая, Центральная, Молодежная, Новая, Пензенская, Степная, Школьная);

с. Колышлейка (ул. Молодежная, Школьная, Колышлейская, Западная, Дорожная, Полевая, Центральная, Юбилейная, Луговая);

с. Новопавловка (ул. Новопавловская, Павловская, Молодежная, Молодежная, Школьная, пер.Молодежный, Совхозная);

с. Бурчиха (ул. Лесная);

с. Засечное (ул. Шоссейная, ул. Подгорная, ул. Дачная, ул. Тихая);

с. Муравьевка (ул. Сурская);

г. Пенза. (ул. Бийская).

Сердобский район:

с. Секретарка (ул. Масловка, Горшкова,Костиевка,Молодежная, Пахомовка,Ладыженка,Ермолаевка);

г. Сердобск (ул. Заводская, Южная, Павлова, Некрасова, Чехова, 4-переулок, 5-переулок, пер. Красный, пер. Губина).

Сосновоборский район:

с.В.Катмисс (ул.Центральная);

с.Н.Катмисс (ул. Банник; Задняя; Заречная; Могиловка; Молодежная; Московская; Селевка; Советская, Д/О Сосновая; Куракина; Новая);

с.Р.Качим (ул. Заречная, Новая; Центральная).

Тамалинский район:

р.п.Тамала (ул. Тамбовская, Пролетарская, Чапаева, Дружбы, Полевая, Красная, Железнодорожная, Дзержинского, Чкалова, Новая, Комсомольская, Кирова, Лермонтова, Коммунистическая, Корсакова, Советская, Степана Разина, Октябрьская, Школьная, Лесная, Коммунальная, Гагарина, Крылова, Пензенская, Пушкинская, Транспортная, Луночарского, Трудовая, Почтовая, Московская, Луговая, Березовая, Молодежная, 60 лет Октября, Корчагина, Цветочная, Заводская, Юбилейная, Белинского, Западная, Садовая, Совхозная, Александровская, Солнечная, пер.Аптечный, Колхозный, Советский, проезд.Александровский);

с.Зубрилово (ул. Садовая, Хоперская, Майская, Мостовая, Рабочая, Молодежная, Горная, Центральная, Лесная, поселок при ХСУ, Набережная);

с.Барышниково (ул.Барышниково);

с.Новое Зубрилово (ул.Новозубриловская);

с.Садовое (ул.Садовая);

с.Калиновка (ул. Центральная, Зеленая, Новая, Молодежная, Мира );

с.Куликовка (ул.Центральная);

с.Обвал (ул.Иванова, Невежкино, Центральная, Новая);

с.Невежкино (ул.Невежкино);

с.Варварино (ул. Центральная, Молодежная, Октябрьская, Демина, Советская, Садовая);

с.Вишневое (ул.Андреева, Белинского, Советская, Бригадная, Крылова, Луговая, Заречная, 60 лет Октября, Юбилейная, Гагарина, Лермонтова, Белинского, Центральная, Евсигнеева, Б.Садовая, Кашкина);

с.Волчий Враг (ул.Садовая, Мира, Трудовая);

с.Малая Сергиевка (ул.Березовая, Садовая, Транспортная, Молодежная, пер.Луговой, Центральная, Овражная, Школьная, Вишневая, Мира, Прудная, Тополиная, пер.Транспортный );

с.Никольское (ул.Центральная, Колхозная, Молодежная);

с.Ульяновка (ул.Центральная, Луговая, Новая, Садовая, Дружбы, Мира, Зеленая);

с.Агринка (ул.Центральная, Бугровка);

с.Каменка (ул.Каменская, Молодежная);

с.Липовка (ул.Верхняя);

с.Скачевка (ул.Скачевская);

п.Степной (ул.Северная);

с.Гришино (ул.Центральная, Школьная, Овражная);

с.И.Наумовка (ул.И.Наумовская, Новая);

с.Красавка (ул.Степная);

с.Мача (ул.Колхозная).

Шемышейский район:

р.п.Шемышейка (ул. Горького, Крайняя).

23 октября с 9:00 до 17:00

Городищенский район:

п.Стеклозавод (ул.Овражная, Рабочая, Шкафтинска);

с.Вышилей (ул.Молодежная, ул Магиловка, Центральная);

с.Лопатино (ул. Нагорная);

с.Ср.Елюзань (ул.Вахитова, Складская, Нижняя, Первомайская, Заречная, Адикаева, Г.Тукая, Матросова, Овражная, Солидарности, Солнечная, Восточная, Луговая, Нагорная, М.Джалиля, Маяковского, Курмыш, Луначарского, Проточная, Бригадная, Лермонтова, Новобольничная, Радишева, Придорожная 2-я, Придорожная 1-я, Совхозная, Учительская, Г.Камала, Престижная, Калинина, Полевая, Озерная, Песочная, 50 лет Победы, Зеленая, Шоссейная, М.Гафури, Северная).

Никольский район:

г.Никольск (ул. Л.Толстого, Ленина, Маяковского, Назарова, Новогодняя, ул Парковая, Первомайская, Пролетарская, Пугачевская, Свободы, Советская, Солнечная, Спортивная, Степана Разина, Строительная, Транспортная, Ульяновская, Центральная, Школьная, Энгельса).

Пензенский район:

с. Ермолаевка (ул. Садовая, Гагарина, Мира);

с. Урлейка (ул. Молодежная, Школьная, Совхозная, Северная, Дружбы, Луговая, Речная);

с. Краснополье (ул. Садовая, Центральная, Молодежная, Новая, Пензенская, Степная, Школьная);

с. Волхонщино (ул. Центральная, Садовая, Полевая, Заречная);

с. Князевка (ул. Рабочая. Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зеленая, Калинина);

с. Кондоль (Южная, Беговая, Рабочая, Свободы, Советская, Ударная, 60 лет Октября, Комсомольская, Победы, Полевая, Спортивная, Осипова, Пензенская, Школьная, Волкова, Светлая, Молодежная, Строителей);

с. Новопавловка (ул. Новопавловская, Павловская, Луговая, Молодежная, Центральная, Молодежная, Даманская, Школьная, пер.Молодежный).

Сердобский район:

г. Сердобск (ул. Чайковского, Пензенская, Саратовская).

Сосновоборский район:

с.В.Катмисс (ул.Центральная);

с.Н.Катмисс (ул. Банник; Задняя; Заречная; Могиловка; Молодежная; Москковская; Селевка; Советская, Д/О Сосновая; Куракина; Новая);

с.Р.Качим (ул. Заречная, Новая; Центральная).

24 октября с 9:00 до 17:00

Городищенский район:

п.Стеклозавод (ул.Овражная, Рабочая, Шкафтинска);

с.Вышилей (ул.Молодежная, ул Магиловка, Центральная);

с.Лопатино (ул. Нагорная);

с.Ср.Елюзань (ул.Вахитова, Складская, Нижняя, Первомайская, Заречная, Адикаева, Г.Тукая, Матросова, Овражная, Солидарности, Солнечная, Восточная, Луговая, Нагорная, М.Джалиля, Маяковского, Курмыш, Луначарского, Проточная, Бригадная, Лермонтова, Новобольничная, Радишева, Придорожная 2-я, Придорожная 1-я, Совхозная, Учительская, Г.Камала, Престижная, Калинина, Полевая, Озерная, Песочная, 50 лет Победы, Зеленая, Шоссейная, М.Гафури, Северная).

Никольский район:

г.Никольск (ул. Л.Толстого, Ленина, Маяковского, Назарова, Новогодняя, ул Парковая, Первомайская, Пролетарская, Пугачевская, Свободы, Советская, Солнечная, Спортивная, Степана Разина, Строительная, Транспортная, Ульяновская, Центральная, Школьная, Энгельса).

Пензенский район:

с. Кондоль (ул.Новая, Подлесная, Совхозная, Славы, Дружбы, Западная, Октябрьская, пер. Лесной);

с.Октябрьское (ул.Садовая);

с. Князь-Умет (ул. Центральная);

с. Улановка (ул. Новая, Центральная, Полевая, Молодежная);

с. Марьевка (ул. Дачная, Речная);

с. Кондоль (Южная, Беговая, Рабочая, Свободы, Советская, Ударная, 60 лет Октября, Комсомольская, Победы, Полевая, Спортивная, Осипова, Пензенская, Школьная, Волкова, Светлая, Молодежная, Строителей).

Сердобский район:

г. Сердобск (ул. Куйбышева, Ленина, Комсомольская, Гоголя, Пушкина, Кирова, Первомайская.)

Сосновоборский район:

с.В.Катмисс (ул.Центральная);

с.Н.Катмисс (ул. Банник; Задняя; Заречная; Могиловка; Молодежная; Москковская; Селевка; Советская, Д/О Сосновая; Куракина; Новая);

с.Р.Качим (ул. Заречная, Новая; Центральная).

Тамалинский район:

р.п.Тамала (ул. Тамбовская, Пролетарская, Чапаева, Дружбы, Полевая, Красная, Железнодорожная, Дзержинского, Чкалова, Новая, Комсомольская, Кирова, Лермонтова, Коммунистическая, Корсакова, Советская, Степана Разина, Октябрьская, Школьная, Лесная, Коммунальная, Гагарина, Крылова, Пензенская, Пушкинская, Транспортная, Луночарского, Трудовая, Почтовая, Московская, Луговая, Березовая, Молодежная, 60 лет Октября, Корчагина, Цветочная, Заводская, Юбилейная, Белинского, Западная, Садовая, Совхозная, Александровская, Солнечная, пер.Аптечный, Колхозный, Советский, проезд.Александровский);

с.Зубрилово (ул. Садовая, Хоперская, Майская, Мостовая, Рабочая, Молодежная, Горная, Центральная, Лесная, поселок при ХСУ, Набережная);

с.Барышниково (ул.Барышниково);

с.Новое Зубрилово (ул.Новозубриловская);

с.Садовое (ул.Садовая);

с.Калиновка (ул. Центральная, Зеленая, Новая, Молодежная, Мира );

с.Куликовка (ул.Центральная);

с.Обвал (ул.Иванова, Невежкино, Центральная, Новая);

с.Невежкино (ул.Невежкино);

с.Варварино (ул. Центральная, Молодежная, Октябрьская, Демина, Советская, Садовая);

с.Вишневое (ул.Андреева, Белинского, Советская, Бригадная, Крылова, Луговая, Заречная, 60 лет Октября, Юбилейная, Гагарина, Лермонтова, Белинского, Центральная, Евсигнеева, Б.Садовая, Кашкина);

с.Волчий Враг (ул.Садовая, Мира, Трудовая );

с.Малая Сергиевка (ул.Березовая, Садовая, Транспортная, Молодежная, пер.Луговой, Центральная, Овражная, Школьная, Вишневая, Мира, Прудная, Тополиная, пер.Транспортный );

с.Никольское (ул.Центральная, Колхозная, Молодежная);

с.Ульяновка (ул.Центральная, Луговая, Новая, Садовая, Дружбы, Мира, Зеленая);

с.Агринка (ул.Центральная, Бугровка);

с.Каменка (ул.Каменская, Молодежная);

с.Липовка (ул.Верхняя);

с.Скачевка (ул.Скачевская);

п.Степной (ул.Северная);

с.Гришино (ул.Центральная, Школьная, Овражная);

с.И.Наумовка (ул.И.Наумовская, Новая);

с.Красавка (ул.Степная);

с.Мача (ул.Колхозная).

Во избежание повреждения бытовых приборов до момента включения воздушной линии в основную сеть просьба отключить их от домашней сети. Филиал «Пензаэнерго» приносит извинения за временные неудобства.