Полномочия главы Заречного Олега Климанова истекают в ноябре

В городе Заречный Пензенской области 22 ноября проведут конкурс на замещение должности главы города, так как истекают полномочия действующего градоначальника Олега Климанова.

Как пишет газета «Заречье сегодня», конкурс пройдет в городской администрации. Кандидаты на должность могут подавать заявки с 1 по 9 ноября.

От собрания представителей в конкурсной комиссии будут Сергей Рузайкин и Андрей Шалимов. Также в нее войдут редставители губернатора Пензенской области и «Росатома», сообщает пресс-служба администрации Заречного.