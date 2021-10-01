18:19
01.10.2021г.
Пенсионерка из Нижнего Ломова «спрятала» 225 тысяч на счету мошенников

Пенсионерка из Нижнего Ломова «спрятала» 225 тысяч на счету мошенников

Пт, 01.10.21 17:27
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65-летняя жительница города Нижний Ломов Пензенской области обратилась в полицию с заявлением о том, что стала жертвой мошенников.

Женщина пояснила, что ей позвонила незнакомка и, представившись сотрудником главного офиса банка, сообщила о попытке снять деньги со счета горожанки. Чтобы сохранить средства, нужно было «опередить» злоумышленников, переведя их на определенный счет. Следуя инструкциям неизвестной, пенсионерка отправила на него 225 тысяч рублей. Лишь позже она поняла, что стала жертвой обмана.

По данному факту возбуждено уголовное дело, мошенникам грозит до пяти лет тюремного заключения.

«Если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону! Помните: обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести вас в заблуждение. Не дайте им такой возможности! Сразу же прекращайте общение с незнакомцами!» - призвали в региональном УМВД.

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01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
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22.09.2021 13:56
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21.09.2021 14:05
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