Пенсионерка из Нижнего Ломова «спрятала» 225 тысяч на счету мошенников

65-летняя жительница города Нижний Ломов Пензенской области обратилась в полицию с заявлением о том, что стала жертвой мошенников.

Женщина пояснила, что ей позвонила незнакомка и, представившись сотрудником главного офиса банка, сообщила о попытке снять деньги со счета горожанки. Чтобы сохранить средства, нужно было «опередить» злоумышленников, переведя их на определенный счет. Следуя инструкциям неизвестной, пенсионерка отправила на него 225 тысяч рублей. Лишь позже она поняла, что стала жертвой обмана.

По данному факту возбуждено уголовное дело, мошенникам грозит до пяти лет тюремного заключения.

«Если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону! Помните: обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести вас в заблуждение. Не дайте им такой возможности! Сразу же прекращайте общение с незнакомцами!» - призвали в региональном УМВД.