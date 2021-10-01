В пензенском отделении ПФР назвали средний размер пенсии

В пензенском отделении Пенсионного фонда сообщили, что в регионе проживают 425 700 получателя пенсий. Ее средний размер - 14 555 рублей.

Большинство получает страховую пенсию, это 377 237 человек, пенсию по государственному обеспечению - 48 463.

50 008 пенсионеров достигли возраста 80-90 лет, 6 388 – 90-99 лет. 67 человек перешагнули столетний рубеж. Самой взрослой жительнице региона – 107.

Такую статистику ПФР привел в рамках празднования Международного дня пожилого человека.

По информации «Российской газеты», правительство РФ предлагает повышение пенсий. Социальные будут индексировать с 1 апреля. Их размер в следующем году намерены поднять на 7,7%, в 2023 году - на 2,5%, в 2024-м - на 9,9%. Проект бюджета Пенсионного фонда внесли на рассмотрение в Госдуму РФ.